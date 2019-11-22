Иностранный пациент

19 ноября в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция представителей Минздрава России, посвященная реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». МЗ РФ хочет развивать въездной медицинский туризм. Показатели на сегодняшний день неплохие, утверждают в ведомстве. Однако аналитики отмечают, что у Минздрава нет точной статистики, а без нее невозможно долгосрочное планирование.

По словам заместителя министра здравоохранения Олега Салагая, за первое полугодие 2019 года медпомощь в России получили около 530 тыс. иностранцев. К 2024 году это число планируется увеличить до 1 млн 200 тыс. человек. 60% медицинских туристов приезжают из стран Центральной Азии, 37% — из Европы, в основном Восточной — Белоруссии и Сербии.

Руководитель координирующего центра по реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Сабина Грин признала, что медицинский туризм в России сейчас носит стихийный характер:

— Каждый иностранец сам решает, зачем и к кому он поедет лечиться. Часто приезжают по туристической визе — в статистику МИДа такие случаи не попадают. О том, что для лечения есть другие типы визы, иностранцы часто просто не знают. Мы же в Минздраве считаем, что медицинский турист — это и тот, кто здесь временно живет, работает и платит за медицинские услуги.

Аналитик делового журнала о здравоохранении Vademecum Александр Одинцов сомневается в достоверности статистики МЗ, а без нее сложно строить какие-либо планы:

— Сам Минздрав признает, что не умеет считать иностранцев, приехавших лечиться в Россию. Мы запросили конкретные цифры, нам ответили: обращайтесь в Росстат. А Росстат послал нас в Пограничную службу, а оттуда — в ФСБ. И ответа нет. Российские клиники ведут статистику по иностранцам очень странно. Один и тот же человек может обратиться в медучреждение несколько раз, но каждое обращение будет считаться новым случаем, а не ведением одного пациента.

По данным ФСБ, в Россию в этом году приехало 2,6 млн мигрантов, каждый трудовой мигрант обязан получить полис ОМС, для большинства специальностей нужен медосмотр. Все это, говорит Сабина Грин, тоже считается экспортом медуслуг. Почему же тогда официально сообщается только о 530 тыс. человек?

Бывают и вовсе абсурдные ситуации.

— Например, на лечение в Россию приезжает ребенок из страны СНГ,— говорит Одинцов.— Средства на лечение этого ребенка собирают российские благотворительные фонды. Считается, что он иностранный пациент, но лечится на российские деньги, тогда как цель программы — привлечение средств из-за рубежа.

Бывает и наоборот: в Россию приезжают лечиться российские граждане, которые уже давно живут и работают за рубежом. Они платят деньгами, заработанными за границей, но в статистику не включаются, потому что имеют российский паспорт.

До тех пор, пока мы не поймем, кто такой этот «иностранный пациент», зачем и для чего он приезжает в Россию, программа с места не сдвинется и система не заработает, уверен эксперт.

весь сюжет

rusfond.ru

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда