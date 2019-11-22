Из свежей почты

Олег Чернецов, 7 лет, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 156 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 43 тыс. руб.

Олег — внук моего гражданского мужа, родная мама от ребенка отказалась. Мальчик родился в тяжелом состоянии, в семь месяцев у него начались судороги. В больнице подобрали лекарство, приступы прекратились, но Олег совсем не развивался, только лежал. Врачи поставили диагноз ДЦП. С помощью Русфонда мы начали лечение в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). У Олега снизился тонус мышц, мальчик стал активнее, научился сидеть с поддержкой. Лечение надо продолжать, а денег нет. Надежда Плетнева, Волгоградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Нужно обследовать Олега и провести реабилитацию, направленную на развитие двигательных навыков и речи мальчика».

Андрей Куракин, 11 лет, послеоперационная рубцовая деформация губы и носа, недоразвитие челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 148 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 340 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 42 тыс. руб.

Сын родился с расщелиной губы и нёба, в первые годы жизни перенес несколько операций. Ему провели пластику губы и нёба, нос тоже оперировали. На верхней губе образовались грубые рубцы, говорить нормально Андрей не мог. Зубы росли скученно, челюсти формировались неправильно. В 2014 году благодаря Русфонду мы обратились в столичную клинику, начали ортодонтическое лечение. Очень довольны его результатами: у сына вытягивается верхняя челюсть, он стал немного четче говорить. Но впереди еще много работы, лечение надо продолжать. Помогите его оплатить! У нас двое детей, работает только муж. Елена Куракина, Саратовская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Необходима дальнейшая стимуляция роста верхней челюсти и нормализация положения языка».

Поля Григорьева, 10 месяцев, врожденная правосторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 91 560 руб.

Внимание! Цена лечения 120 560 руб. Телезрители ГТРК «Марий Эл» соберут 29 тыс. руб.

Дочка родилась с подвернутой правой стопой. В местной больнице Поле проводили гипсования, сделали операцию на сухожилии, но стопа так и не выпрямилась. Повторное лечение тоже не помогло. Я поехала с дочкой в Казань, там мы узнали, что стопа недолечена. Полю нужно лечить по методу Понсети, это этапные гипсования и операция. Дочка уже пытается вставать, но на правую ногу наступить не может. Пожалуйста, помогите нам оплатить лечение! Анжелика Рамкова, Республика Марий Эл

Ортопед медицинского центра «Майя Клиник» Владислав Лобашов (Казань): «Мы проведем этапные гипсования, закрытую ахиллотомию и перемещение сухожилия. Ношение ортопедической обуви предотвратит рецидив косолапости».

Миша Потапов, 6 лет, Spina bifida — врожденный порок развития спинного мозга, требуется комплексное обследование. 204 200 руб.

Внимание! Цена обследования 493 200 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 39 тыс. руб.

Маму Миши лишили родительских прав, он жил в доме ребенка, где я была волонтером. Летом 2015 года я взяла его под опеку, забрала домой. Постоянно занимаюсь здоровьем сына, ведь его диагноз влечет за собой множество проблем. В 2017 году с помощью Русфонда команда врачей разработала для Миши программу лечения, и результаты отличные. Сыну помогли избавиться от пиелонефрита, Миша начал ходить в ортезах с одной тростью, его мышцы окрепли. Занятия с нейропсихологом, логопедом и дефектологом тоже принесли свои плоды: сын стал веселым и контактным, ему все интересно. Но из-за недержания мочи я каждые три часа провожу ему катетеризацию. Сейчас нам снова нужно обследование, но мне с оплатой не справиться, в семье трое детей. Анастасия Кузнецова, Калужская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «Мише необходимо повторное комплексное обследование, а ортопед-травматолог и ортезист помогут подобрать правильные технические средства для улучшения ходьбы».

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