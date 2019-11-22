7,4 процента составил рост объема ввода жилья в январе—октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщил Росстат. Всего за десять месяцев построено 55,1 млн кв. м, с учетом жилых домов на садовых участках — 55,6 млн кв. м. Наибольший прирост обеспечен индивидуальным строительством — плюс 14,7%, объем ввода многоквартирных домов увеличился незначительно — на 1,9%. Отметим, после длительного падения рост отрасли возобновился в марте этого года, однако его темпы не дотягивают до целевых значений нацпроекта «Жилье». Минстрой прогнозирует по итогам года ввод 75–77 млн кв. м и надеется на снижение этих целей в 2019–2021 годах (с 88–94 млн до 75,7 млн кв. м).