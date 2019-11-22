Птичьих будете

Конкурсный управляющий Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК, бренд «Индюшкин») опубликовал оценку рыночной стоимости активов банкрота. Они оцениваются в 6,76 млрд руб., что почти втрое меньше суммы требований кредиторов. Торги по продаже имущества еще не назначены. Собеседники „Ъ“ считают наиболее вероятным покупателем арендатора производственного комплекса — московскую компанию «Птицеводческий комплекс „Урал“», которую связывают с владельцем гостиничной сети Azimut Hotels Александром Клянчиным. В ПК «Урал» пока подтверждают лишь, что нацелены на долгосрочную работу в регионе. По мнению юристов, дело не обязательно завершится торгами: возможен вариант замещения активов.

Генеральный директор ООО «Регион-консалтинг» Тимур Тухватуллин в рамках процедуры банкротства БПК имени Гафури провел оценку рыночной стоимости активов предприятия. Как следует из информации на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, активы предприятия оценены в 6,76 млрд руб., из которых 4,98 млрд руб.— это стоимость недвижимости, находящейся в залоге, 1,31 млрд руб.— стоимость заложенного движимого имущества. Свободны от залога активы предприятия на сумму 468 млн руб.

Напомним, что балансовая стоимость активов, которая публиковалась в начале процедуры банкротства, оценивалась вдвое дороже — 12,5 млрд руб. Кредиторам, крупнейшими из которых являются залоговые Россельхозбанк и фонд «Урал» экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова, БПК должен 17,5 млрд руб.: 12,7 млрд банку и 4 млрд фонду.

В списке залоговой недвижимости предприятия перечислены 228 объектов незавершенного строительства, здания птичников, склады, подстанции, насосные станции и другое имущество в Мелеузовском районе Башкирии, а также право аренды земельных участков. К движимому отнесены 1,19 тыс. единиц производственного оборудования, системы электроснабжения, освещения, тепловые сети, транспорт и тому подобное.

Условия продажи имущества судом пока не определялись. Конкурсный управляющий БПК Андрей Иващенко вчера от комментариев отказался.

• До банкротства БПК принадлежал предпринимателю, владельцу Уралкапиталбанка Дамиру Камилову и дочери предпринимателя Марселя Юсупова Нелли. Предприятие мощностью 30 тыс. т мяса индейки в год входило в тройку крупнейших производителей этой продукции в России после групп «Дамате» и «Евродон». Производство было заморожено в 2017 году из-за финансовых трудностей, в частности, требований о возврате долга фонду «Урал», который кредитовал развитие предприятия. В марте текущего года БПК был признан банкротом по заявлению ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам.

Отметим, что процедура банкротства проходит на фоне разногласий между залоговыми кредиторами. Фонд «Урал» пытался сместить назначенного по предложению Россельхозбанка конкурсного управляющего Александра Иващенко, состоящего в СРО «Евросиб». Фонд доказывал, что руководитель «Евросиба» Рустам Шуваров аффилирован с одним из владельцев БПК, Дамиром Камиловым, так как являлся членом совета директоров Уралкапиталбанка (лицензия отозвана в 2018 году). Однако три инстанции арбитражного суда в ходатайстве фонда о смещении конкурсного управляющего отказали.

В сентябре Россельхозбанк, у которого находятся в залоге производственные активы «Индюшкина», сдал их в аренду московской компании «Птицеводческий комплекс „Урал“» (ее связывают с миллиардером, владельцем гостиничной сети Azimut Hotels Александром Клянчиным). Срок и условия аренды стороны не раскрывали. В октябре комбинат возобновил работу. По информации администрации Мелеузовского района, арендатор активно инвестирует в производство: на днях тут вылупились индюшки из 72 тыс. яиц, вскоре в инкубаторы поступит еще 200 тыс.

Генеральный директор «Птицеводческого комплекса „Урал“» Вадим Красюк заявил, что предприятие настроено на долгосрочную работу. О планах покупки активов он говорить отказался, заявив, что не уполномочен отвечать на такие вопросы.

Арбитражный управляющий Алексей Емельянов отмечает, что ПК «Урал» не стоит волноваться о том, чем завершится процедура торгов. «Как правило, если у активов арендатор, который уже инвестировал в него средства, то велика вероятность, что торги будут проводиться под него. Кроме того, залоговые кредиторы вполне могут сохранить предмет залога за собой, если имущество не будет продано с повторных торгов»,— отметил он.

Адвокат Аксар Мингазетдинов отмечает, что возможен сценарий замещения активов. «Россельхозбанк как залоговый кредитор может договориться об этом с конкурсным управляющим, внести активы в новое акционерное общество, а его акции продать, например, птицеводческому комплексу „Урал“»,— резюмировал эксперт.

Булат Баширов