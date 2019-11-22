Лед становится золотым

Часть средств, необходимых на строительство ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде, будут выделены из областного бюджета. Еще не реализованный проект подорожал с 6 до 10,8 ­млрд руб. В случае удачного исхода доля областного бюджета в проекте, который раньше планировалось реализовать исключительно за счет федеральных средств, составит всего 4%, в случает неудачного — 24%. В областном министерстве спорта утверждают, что губернатор лично занимается решением вопроса о пропорциях софинансирования, но депутаты так и не поняли, почему бюджет Нижегородской области привязывают к этому проекту.



Строительство ледовой арены на 12 тыс. мест в Нижнем Новгороде вместо заявленных ранее 6 ­млрд руб. будет стоить почти в два раза дороже. И.о. министра спорта области Алексей Москвин рассказал депутатам заксобрания, что сейчас стоимость строительства спортивного объекта оценивается в 10,86 ­млрд руб. Напомним, что сама идея размещения ледовой арены на видовом месте Стрелки вызвала множество споров среди нижегородцев. Представители областного правительства ссылались на то, что стройка по соседству с футбольным стадионом позволит сэкономить на имеющейся инженерной инфраструктуре, а место удобно с точки зрения транспортной доступности. Построить ледовый дворец обещали к 2021 году за счет федерального бюджета, в апреле проектно-сметная документация была направлена на государственную экспертизу.

Вопрос о строительстве ледовой арены депутаты бюджетного комитета начали обсуждать после того, как региональный минстрой попросил выделить в этом году 113 млн руб. на присоединение к сетям. По словам министра Анатолия Молева, эту работу необходимо быстрее начать, так как ресурсоснабжающие организации берут достаточно длительное время на выполнение всех работ. Так, «Теплоэнерго» запрашивает не менее 18 месяцев для технологического подключения к тепловым сетям, и необходимо внести первые платежи. В бюджете 2020 года на эти же цели минстрой планирует направить еще 157 млн руб.

«Изначально планировали строить арену за федеральный счет. ­Сейчас на нее уже пошли областные деньги. Почему это происходит?» — удивился председатель бюджетного комитета Александр Шаронов. Из ответа Алексея Москвина следовало, что не только проект арены подорожал — изменилась и схема его финансирования. Теперь ледовый дворец предполагается строить за счет федерального и областного бюджетов в пропорции 76% на 24%. «Пока вопросами софинансирования занимается лично губернатор. По этому проекту есть поручение президента. Если все получится, то пропорция изменится на 96% и 4%. Если не получится, то из областного бюджета на строительство будет направлено 2,6 ­млрд руб.», — сообщил спортивный чиновник. Он также отметил, что в федеральном бюджете на ­2020–2021 годы пока не закреплены полные объемы софинансирования по ледовой арене в Нижнем Новгороде: «Уже точно, что в бюджетную роспись на три года заложено 1,5 ­млрд руб, по 500 млн руб. на каждый год».

Вице-спикер заксобрания Владислав Егоров сообщил, что ему ситуация с ареной оптимизма не внушает. «По полмиллиарда в год из федерального бюджета — это откровенно мало с учетом того, что завершить строительство планируется к ­800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. В проекте областного бюджета этих 2,6 ­млрд руб. тоже пока нет. Наши чиновники ждут, что после удачного старта строительства федерация накидает нам еще денег, а мы в процессе подключимся», — отметил депутат. Он напомнил, что у Нижегородской области уже есть негативные примеры, когда не удавалось добиться федерального софинансирования по крупным проектам. «Мы можем вспомнить историю со строительством оперного театра в парке Пушкина, когда нам обещали федеральные деньги после разработки проектно-сметной документации. Или о том, как федеральное софинансирование планировалось привлечь в строительство ФОКов, но ничего этого не произошло», — напомнил депутат про проекты предыдущего губернатора Валерия Шанцева. Депутат Роман Кабешев спросил об озвученной чиновниками идее построить на Стрелке еще и филармонию, но ему ответили, что пока никакой конкретики и финансовых решений в данном случае нет.

Несмотря на вопросы, по итогам обсуждения депутаты рекомендовали заксобранию принять к бюджету 2019 года поправки о выделении средств на проведение сетей к еще не построенной арене. О причинах подорожания проекта с 6 млрд до 10,8 млрд в правительстве Нижегородской области оперативно ответить не смогли, депутатам этого также не объяснили. Вероятно, так проектно-сметную стоимость скорректировал проектировщик спорткомплекса, ООО ПИ «Арена», которое в начале октября известило об увеличении этажности ледового дворца при сохранении его изначальной высоты в 38 м.

Андрей Репин