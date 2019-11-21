Прибыль российских банков увеличилась на 42% за 10 месяцев

Прибыль банков в России увеличилась на 42% за десять месяцев 2019 года — до 1,7 трлн руб., следует из материалов Центробанка (.pdf). По итогам года ожидается рост до 1,9 млрд руб.

Прибыль зафиксирована у 363 кредитных организаций (80% общего количества), их доля в активах сектора составляет 98%. По версии ЦБ, рост в 42% носит «технический характер».

«Рост финансового результата в текущем году относительно предыдущего года носит в значительной мере технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9 (международный стандарт финансовой отчетности.— “Ъ”), влияние которых составляет около 0,3 трлн руб.»,— говорится в материалах Банка России. Если не учитывать прирост от корректировки МСФО 9, то рост составит примерно 10%.

Напомним, ЦБ начал работу по оптимизации регуляторных требований к банкам и анонсировал отказ от ряда обязательных нормативов и отчетности.

Подробнее об оптимизации требований читайте в материале “Ъ” «Банкам облегчат сдачу нормативов».