Депутат передал угрозы в полицию

Депутат думы Екатеринбурга от «Яблока» Константин Киселев, который был одним из участников майских акций протеста против строительства храма в сквере около драмтеатра, обратился в полицию в связи с получением угроз членам его семьи и помощнице. В полиции ситуацию пока не комментируют. Партия «Яблоко» обратилась в МВД и прокуратуру, требуя максимально прозрачного расследования и наказания авторов угроз.



Как рассказал “Ъ-Урал” Константин Киселев, угрозы вечером в среду получили его помощница и члены семьи. «Сначала были звонки моей помощнице, теще и жене, потом им прислали смс»,— сообщил он. По его словам, звонки были с одного телефона. Его супруга успела записать небольшой отрывок разговора. В смс в нецензурной форме было обещано наказать депутата «за храм». «Я сразу связался с председателем гордумы Игорем Володиным, он подключил сотрудников уголовного розыска, которым я передал всю информацию»,— рассказал господин Киселев. По его словам, он также передал в полицию все обращения, которые он делал как депутат в разные инстанции. «У меня нет предположений, кто стоит за угрозами. Думаю, что слово “храм” было использовано для прикрытия»,— добавил господин Киселев.

Константин Киселев был одним из участников майских акций протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере около драмтеатра. В 2013 году был избран в гордуму от партии «Гражданская платформа», в 2018 году — от «Яблока». В 2017 году был одним из кандидатов в губернаторы Свердловской области (набрал 4,62% голосов).

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова в связи с угрозами семье и помощнице Константина Киселева обратилась в МВД и прокуратуру Свердловской области, сообщила пресс-служба партии. «В связи с высокой общественной важностью дела просим взять расследование под ваш личный контроль для обеспечения максимально прозрачного расследования, установления виновных и последующего назначения им справедливого наказания»,— говорится в ее обращениях. В партии уверены, что угрозы связаны с общественной деятельностью господина Киселева, поэтому действия авторов сообщений квалифицируют по ч.2 ст.119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по мотивам политической и религиозной ненависти, а также в связи с осуществлением служебной деятельности и общественного долга»).

Пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых от комментариев по данной теме воздержался до детального изучения обстоятельств.

Николай Яблонский, Татьяна Дрогаева