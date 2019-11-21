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Гендиректора Hankook Tire арестовали за получение взяток

Главу крупнейшего южнокорейского производителя автомобильных шин арестовали в четверг по обвинению в коррупции, сообщает Reuters. По словам представителя сеульского суда, господин Чо Хён Бум был задержан в том числе за получение взяток.

По данным агентства «Рёнхап», речь идет о взятках на общую сумму 500 млн вон ($425,7 тыс.), которые господин Чо получал в качестве откатов от поставщиков, а также о незаконном присвоении средств в дочерних структурах.

В самой компании информацию об аресте генерального директора пока не комментируют.

Кирилл Сарханянц


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