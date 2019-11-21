«Управление этим автомобилем — тоже своего рода поэзия»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о японском спорткаре, усадьбе Захарово и забавных фактах из жизни Александра Пушкина.

Усадьба Захарово сегодня. Конечно, нужно ехать к Пушкину, подумал я, устраиваясь за рулем легендарного японского спорткара Nissan GTR. Управление этим автомобилем, его стать, мощный выхлоп, разгон до 100 км/ч за 2,7 секунды — для адреналинового маньяка это тоже своего рода поэзия. И музыка — выверенный ритм мотора и сердца, и точное, как рифма, попадание в скорость на виражах — все это напоминает какой-то фантастический рэп. Хотя кто сказал, что великий поэт не был еще и первым рэпером России? По духу, конечно. Его волшебное чувство слова, мгновенная реакция, бесконечные стихотворные «баттлы» с оппонентами, хотя и понятия такого тогда не знали… Дуэли — другое дело. Их у него было около 30.

Захарово — мир детства поэта. Когда Пушкину один из гостей дома сказал, «какой прелестный арапчик», мальчик Саша тут же парировал: «Зато не рябчик». Лицо гостя было сплошь рябое. Африканская частица крови поэта не давала покоя. Однажды Пушкина пригласили в недружественный литературный кружок. Один из его участников заранее подготовил оскорбительный памфлет. «Дарю поэта я ослиной головою»,— начал он. Внезапно Пушкин продолжил, обращаясь к залу: «А сам останется с какою?» Насмешник растерянно ответил: «А я останусь со своею». Пушкин удивленно: «Да вы сейчас дарили ею!» Историй о его остроумии множество. При полном отсутствии политеса. Жене Натали еще до свадьбы он поведал, что до нее влюблялся более 130 раз.

Ах да — Япония, великолепный Nissan GTR. Страна восходящего солнца — единственная, где издали всего Пушкина, без купюр. Кстати, первый перевод названия «Капитанской дочки» на японском звучал как «Думы цветка и мечты бабочки».