Мэр взялся за реформу

Глава Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал реформу структуры мэрии в следующем году. Так, появится управление общественных пространств и архитектурно­художественного облика города, которое займется вопросами озеленения, управление по жилищным вопросам будет расформировано — его функции поделят между собой несколько департаментов мэрии. В результате этих и других нововведений количество департаментов мэрии не изменится. Как пояснил мэр, «главная цель преобразований — повышение качества жизни новосибирцев без увеличения расходов и раздувания штатов». Однако эксперты предстоящие изменения называют «косметическими» и считают, что реформа окажет слабое влияние на реальные практики управления городом.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о предстоящих в 2020 году структурных изменениях в городской администрации. Управление общественных пространств появится в департаменте культуры, спорта и молодежной политики и будет заниматься развитием городских парков, зеленых зон и реализацией нацпроекта по формированию комфортной городской среды. Для этого в ведение нового управления будет передано МКУ «Горзеленхоз».

Также планируется расформирование управления по жилищным вопросам: в департамент соцполитики перейдут его функции по обеспечению жильем льготных категорий граждан, а задачи по расселению аварийного жилого фонда и развитию застроенных территорий возьмет на себя департамент строительства и архитектуры. Комитет по международному сотрудничеству Анатолий Локоть решил вывести из состава департамента культуры, спорта и молодежной политики и взять его под личный контроль. В комитет рекламы и информации войдет департамент строительства, где, кроме того, будет создано управление архитектурно-художественного облика города. В состав департамента по ЧС и мобилизационной работе войдет действующий комитет по взаимодействию с административными органами. «Тем самым мы усилим работу по вопросам безопасности проведения городских мероприятий, антитеррористической защищенности»,— говорит мэр. По его словам, изменения структуры мэрии Новосибирска «назрели, важны и необходимы»: «Мы наметили ряд шагов по оптимизации и, что самое главное, повышению эффективности работы мэрии. Главная цель преобразований — повышение качества жизни новосибирцев без увеличения расходов и раздувания штатов».

В структуру мэрии Новосибирска входят 22 департамента. После реформы их количество не изменится, уточнили в пресс-службе мэрии. «Видя определенные ошибки прошлых лет, мы внесли пакет изменений, чтобы усовершенствовать процесс управления системой»,— сказал „Ъ“ вице-мэр Артем Скатов, отметив, что в ближайшее время других структурных изменений не планируется. Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов отмечает, что за время работы Анатолия Локотя на посту главы Новосибирска — с апреля 2014 года — это самые масштабные структурные изменения в администрации города.

Предложения по административной реформе будут рассмотрены советом депутатов Новосибирска на ближайшей сессии 4 декабря.

Депутаты неоднозначно отнеслись к инициативе мэра. Независимый депутат горсовета Наталья Пинус увидела в предстоящих изменениях «перетасовку портфелей», в том числе и послевыборную: «Некоторые функции одних подразделений переданы в другие, каких-то дополнительных серьезных изменений я не наблюдаю». Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству и член комиссии по градостроительству Игорь Салов считает предстоящие изменения непринципиальными: «Количество ставок не сокращается, а полномочия одного департамента переходят к другому, никакой оптимизации в этих изменениях нет». Председатель комиссии по городскому хозяйству и член комиссии по муниципальной собственности Игорь Кудин положительно оценил создание управления по зеленым зонам, отметив, что остальные изменения депутаты еще будут обсуждать.

Политолог Сергей Козлов полагает, что создание новых структурных подразделений и разделение функций окажут слабое влияние на реальные практики управления городом: «Администрация множит инструкции и постановления, но это никак не влияет, например, на интенсивность озеленения города». Он считает, что управление и реальные практики оказания услуг населению слабо связаны между собой и спрогнозировать эффективность «верхушечных» реформ невозможно. «Мэрия обросла ракушечными структурами. Например, городская администрация не руководит промышленной политикой, но структура есть. А внутренняя реорганизация, которая выдается за структурные изменения, не сможет существенно облегчить бюджет, хотя именно для этого они и предназначены. Грядущую реформу можно считать только „косметической“»,— говорит политолог Алексей Осипов.

Юлия Сасевич