Генерала связали с вымогателями

Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в управлении МВД по Тюменской области, а также в квартире бывшего начальника УМВД Юрия Алтынова, ушедшего в отставку 4 ноября. По сведениям “Ъ”, оперативные мероприятия связаны с уголовным делом бывшего подчиненного генерала, обвиняемого в вымогательстве у местных бизнесменов. В полиции не комментируют обыски.

Об обысках в УМВД по Тюменской области и квартире Юрия Алтынова сообщили местные СМИ со ссылкой на свои источники. По их данным, оперативные мероприятия проводили сотрудники 4-го следственного управления ГСУ СКР (дислоцируется в Екатеринбурге) при поддержке ФСБ. Помощник руководителя 4-го следственного управления ГСУ СКР Эрнест Кочетков подтвердил факт обысков в УМВД, но от подробных комментариев воздержался. Агентство Ura.ru сообщило, что был изъят компьютер из бывшего рабочего кабинета Юрия Алтынова.

Начальник УМВД по Тюменской области 55-летний генерал-майор полиции Юрий Алтынов был отправлен в отставку указом президента 4 ноября. Ранее он заявил о своем уходе с поста в связи с достижением возраста, дающего право на пенсию.

Отставка Юрия Алтынова произошла на фоне расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника областного УЭБиПК Дмитрия Габова, обвиняемого в вымогательстве около 86 млн руб. у предпринимателей Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова. Он и другие фигуранты дела, возбужденного в марте,— управляющий ООО «Сибнефтехимтрейд» Олег Гузенко и директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерий Калалб — помещены под стражу. По версии следствия, Валерий Калалб выступал в роли «решалы», обещая потерпевшим в случае необходимости организовать либо прекратить любую процессуальную проверку в отношении их бизнеса. Дмитрий Габов также обвинялся в получении взятки в виде айфона стоимостью свыше 100 тыс. руб.

По сведениям "Ъ ", сейчас следователи проверяют Юрия Алтынова на причастность к вымогательству. Ранее он уже давал показания по уголовному делу Дмитрия Габова в статусе свидетеля.

В УМВД по Тюменской области и ФСБ не стали комментировать факт обысков.

Николай Яблонский, Екатеринбург