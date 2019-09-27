Генерал полиции поменял службу на пенсию

Начальник УМВД по Тюменской области 55-летний генерал-майор полиции Юрий Алтынов ушел в отставку. Официальная причина связана с достижением возраста, дающего право на пенсию. В главке это известие было неожиданным. Отставка произошла на фоне расследования уголовного дела замначальника отдела областного УЭБиПК Дмитрия Габова, по которому следственными органами проводился опрос, в том числе и начальника главка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в пятницу на оперативном совещании с руководителями подразделений главка и территориальных органов генерал-майор полиции 55-летний Юрий Алтынов объявил личному составу о своем уходе. «Он подал рапорт об отставке в связи с достижением возраста, дающего право на пенсию. Он поблагодарил личный состав за добросовестную службу и выразил уверенность в том, что накопленный положительный опыт и традиции тюменской полиции будут сохранены и приумножены»,— пояснила глава пресс-службы областного главка Светлана Новик.

Юрий Алтынов родился 1 марта 1964 года в селе Гусарка Куйбышевского района Запорожской области УССР. В 1986 году, после окончания Красноярской средней специальной школы МВД СССР, поступил на службу в уголовный розыск Центрального РОВД Красноярска на должность оперуполномоченного. С 1986 по 2001 год работал в уголовном розыске УВД Красноярска. В августе 2008 года назначен на должность начальника управления уголовного розыска ГУВД по Красноярскому краю. В мае 2011 года стал заместителем начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю а в июле 2014 года назначен главой УМВД по Тюменской области. Отмечен госнаградами — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отличие в охране общественного порядка», а также ведомственными.

В неофициальных беседах коллеги Юрия Алтынова говорят, что были удивлены таким поворотом событий. «В последнее время ходили слухи об отставке после того, как сотрудниками ФСБ с ним проводились мероприятия по делу замначальника областного УЭБиПК Дмитрия Габова (был задержан по делу о вымогательстве в марте 2019 года.— «Ъ-Урал»). Но никто не верил в это всерьез — ведь начальник работает в регионе всего пять лет и за это время вывел подразделение на хорошие позиции»,— пояснил собеседник «Ъ-Урал».

Напомним, одним из громких дел, которое начинали сотрудники Юрия Алтынова, стало уголовное дело по так называемой банде сотрудников регионального УФСБ. Они обвиняются в нескольких убийствах и вымогательствах (сейчас их дело рассматривается Уральским окружным военным судом на стадии прений.— «Ъ-Урал»). Все это привело к отставке главы ведомства Вадима Пятилетова.

Игорь Лесовских, Екатеринбург