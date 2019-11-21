Шесть инвестпроектов в Татарстане получат поддержку на 1 млрд рублей

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства намерена оказать финансовую поддержку шести инвестпроектам в Татарстане более чем на 1 млрд руб., сообщает ТACC со ссылкой на главу корпорации Александра Бравермана.

По его словам, проекты на 2,4 млрд руб. были рассмотрены сегодня. Они получат деньги в рамках национальной гарантийной системы. В частности, компания «Микрофибра» намерена построить в регионе завод. Остальные проекты предполагают модернизацию производства и запуск новую продукцию. Речь идет о сельхозкооперативе «Татарстан», Агрызском мясокомбинате, ТД «Ферекс», компаниях «ЛРМ Пласт» и «Волга».

За счет инвестпроектов в Татарстане будут созданы 333 дополнительных рабочих места.

Господин Браверман добавил, что за счет гарантийной системы малые и средние предприятия Татарстана получили свыше 41,1 млрд руб. кредитных средств по процентным ставкам на 2-3% ниже рыночных.

"Ъ-Казань"