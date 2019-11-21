Жители Татарстана с начала года взяли автокредиты на 25 млрд рублей

Сумма выданных жителям Татарстана автокредитов за десять месяцев 2019 года составила 25,4 млрд руб., что на 12% больше прошлогодних данных. По этому показателю республика заняла четвертое место среди регионов России. Исследование провело «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ).

Всего в России с начала года выдали автокредитов на 598,5 млрд руб., что на 18,4% больше, чем в прошлом году. Лидером по этому показателю традиционно стала Москва, где сумма составила 68,3 млрд руб. Второе место заняла Московская область с 45,2 млрд руб. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург с 44,2 млрд руб. Помимо Татарстана в топ-5 регионов вошел Краснодарский край (23,4 млрд руб.).

Наибольший рост объемов автокредитов среди регионов РФ зафиксирован в Калужской области, где он за год составил 38,9%. Второе и третье места заняли Волгоградская и Рязанская области с 38,3% и 36,5%, соответственно. Также в пятерку попали Красноярский край и Тульская область.

"Ъ-Казань"