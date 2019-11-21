Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о долгожданной премьере модели в Пекине, а также о том, когда российские покупатели смогут приобрести автомобиль.

Случилось то, к чему нас готовили довольно давно: изображения первого за более чем столетнюю историю марки Aston Martin кроссовера в закамуфлированном кузове с позапрошлого года гуляли по интернету. Пару месяцев назад нам дали послушать, как звучит двигатель машины. А совсем недавно познакомили с ее оригинальными опциями — такими, как электрическая сушилка для обуви или подстилка для собаки. Но вот, наконец, состоялась премьера, и мы имеем возможность разглядеть автомобиль как изнутри, так и снаружи.

Спроектировать кроссовер, чтобы он сохранил стилистику привычных для своей марки спортивные купе,— задача непростая. Не будем показывать пальцем, но получилось это не у всех. Теперь, когда в Сеть попали карточки модели DBX без камуфляжа, можно сказать, что у Aston Martin получилось. Не только радиаторная решетка, но силуэт кузова вообще и линии крыши и капота в частности безошибочно говорят о принадлежности машины к марке из британского города Гейдона.

На старте продаж автомобиль будет оснащен бензиновой «восьмеркой» мощностью 550 л. с. Разгон до «сотни» составит четыре с половиной секунды. Максимальная скорость — 290 км/ч. Поскольку двигатель находится в пределах колесной базы автомобиля, у DBX идеальная развесовка, что должно дать автомобилю хорошую управляемость. Коробка девятиступенчатая, привод, конечно же, полный. Уже в базовое оснащение входят межосевая блокировка с возможностью передачи до 100% крутящего момента как на переднюю, так и на заднюю оси.

Премьера Aston Martin DBX состоялась в Пекине. Понятно, что китайский рынок уже давно №1 для производителей премиальных автомобилей. Однако это вовсе не значит, что нам с вами ничего не достанется. Практически одновременно с презентацией кроссовера был обнародована информация о том, что в России он будет стоить порядка полутора десятков миллионов. А российская квота на 2020 год составит 83 автомобиля, значительная часть из которых, по информации официального дилера марки, компании «Авилон», уже зарезервирована ее клиентами.