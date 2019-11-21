19% возводимого в Петербурге жилья не соответствуют критериям достройки без эскроу

Критериям достройки без счетов эскроу не соответствуют 19% проектов строящегося жилья в Петербурге. Об этом заявил председатель комитета по строительству города Леонид Кулаков, сообщает ТАСС.

По его словам, 19% — это 83 проекта, в них заключены 3,2 тыс. договоров долевого участия. Они не соответствуют критериям по строительной готовности или в них недостаточен объем проданных площадей. Всего в городе в настоящее время работают 181 застройщик, компании работают по 428 разрешениям на строительство. 3% объектов из этого объема признаны проблемными.

Напомним, что 1 июля 2019 года привлечение средств дольщиков для строительства жилья не введенного в эксплуатацию, допускается только с использованием счетов эскроу по договорам ДДУ.