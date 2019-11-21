«Газпром трансгаз Казань» потратит 25 млн рублей на медосмотры сотрудников

На проведение обязательных медосмотров для сотрудников ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2020-22 годах потратят 25,4 млн руб. Это следует из тендера, опубликованного на портале государственных закупок.

Как указывается в техзадании, общее число работников, которым необходимо пройти обязательные медосмотры, составляет свыше 17,3 тыс. человек. В 2020 году их количество составит 5,6 тыс. человек, в 2021-м — 6,1 тыс. человек, в 2022-м — 5,5 тыс. человек. Услуги должны быть оказаны в городе дислокации подразделения ООО «Газпром трансгаз Казань».

У победителя тендера должна быть лицензия на осуществление медосмотров, квалифицированный медперсонал с высшим образованием и опыт оказаний услуг не менее пять лет. Также в его распоряжении должны быть аппарат УЗИ не ниже экспертного класса (3-Д) для выездных медосмотров и материальная база площадью не менее 500 кв. м. Кроме того, в списке условий для победителя тендера значатся возможность проведения осмотра только для одной организации, чтобы исключить инфицирование, и наличие не менее 14 одновременно используемых лечебных кабинетов.

Деньга на проведение обязательных медосмотров для сотрудников ООО «Газпром трансгаз Казань» будут выделены из собственных средств заказчика.

"Ъ-Казань"