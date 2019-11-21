Обанкротившаяся «Трансаэро» снова требует с «Ильюшин Финанс Ко» 1,2 млрд рублей

В арбитражный суд Москвы снова поступил иск от обанкротившегося ОАО «Авиакомпания "Трансаэро"» к зарегистрированной в Воронежской области лизинговой компании ОАО «Ильюшин финанс ко.» (ИФК) на 1,15 млрд руб. Об этом сообщается в картотеке суда. Иск еще не принят к производству, информации о его сути в документах суда нет.

Отметим, что иск на аналогичную сумму компания уже подавала в сентябре, но арбитражный суд возвратил его заявителю. Кроме того, в октябре тем же арбитражным судом Москвы был принят к производству еще один иск авиакомпании к ИФК — на 854,15 млн руб. Согласно документам суда, «Трансаэро» усмотрела «неосновательное обогащение» ИФК по договору лизинга от 2005 года.

Ранее «Трансаэро» сообщала, что намерена обратиться в арбитражный суд Воронежской области с заявлением о банкротстве ИФК. Пока оно так и не подано. Из банкротного дела «Трансаэро» следует, что в начале июня компании удалось добиться взыскания с ИФК 28,17 млн руб. основного долга и 7,5 млн руб. процентов в качестве последствий недействительности сделок.

Об уходе из ИФК Александра Рубцова — в публикации “Ъ”.

Мария Старикова