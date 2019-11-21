Свидетель обвинения по делу «Седьмой студии» заявила в суде об угрозах следователя

Свидетель обвинения по делу «Седьмой студии» Алеся Махмутова заявила сегодня, 21 ноября, на заседании суда, что следователь во время допроса угрожал ей, передает корреспондент “Ъ”. Сейчас госпожа Махмутова работает начальником отдела управления контрактами в департаменте поддержки искусства и народного творчества Минкульта.

«На меня оказывалось психологическое давление вплоть до угроз. Руководитель следственной группы говорил мне о том, что если я сейчас будут рассказывать, что все было по закону, то у меня есть возможность из свидетеля превратиться в соучастника, подозреваемую»,— заявила Алеся Махмутова.

На вопрос судьи Олеси Менделеевой, обращалась ли госпожа Махмутова с жалобой на действия следствия, свидетель ответила: «Нет, не обращалась. Я обычный человек. У меня, как у обычного человека, присутствует чувство страха».

Показания Алеси Махмутовой на стадии следствия были зачитаны по просьбе представителя гособвинения прокурора Михаила Резниченко. Допрос, согласно протоколу, который зачитал прокурор, прошел 19 июля 2017 года. «Допрос шел шесть часов, мне не была предоставлена вода, я не выходила из кабинета»,— сказала Алеся Махмутова. По ее словам, допрос вели пять человек. Прокурор сказал, что в протоколе стоит фамилия следователя Мосенкова. Судья после заявления госпожи Махмутовой записала фамилии следователей, которых она намерена вызвать на допрос: Васильев, Лавров, Мосенков, Монич.

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Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с начала ноября. Подсудимые по делу: режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский, бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин. Они обвиняются в хищении 133 млн из 216 млн руб., выделенных Минкультом в 2011–2014 годах на проект «Платформа». Никто из них вину не признает.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию с заседания по делу.

Роман Дорофеев