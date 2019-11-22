Вернуться красиво

Пересадки волос в Турции, восстановление сна в Швейцарии, липосакция в Бразилии: оздоровительный туризм процветает и расширяет горизонты. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает про популярные направления и бьюти-программы со всего мира.

Медицинский туризм — явление не новое: всегда были желающие поправить здоровье за границей. У многих стран есть своя медицинская специализация — что-то умеют делать лучше других. Например, на США, Бразилию, Японию, Мексику и Италию приходится 41,4% всех мировых пластических операций. По оценкам организации Patients Beyond Borders (консультирующей клиентов по мировым медицинским клиникам), ежегодно 14 млн человек выезжают за рубеж для оздоровления и получения медицинских услуг. Очевидная причина популярности такого туризма для многих — разница в ценах. Например, ринопластика в США обойдется в среднем в $4,8 тыс., а в Таиланде — в $1,6 тыс., в московской клинике — около 200 тыс. руб. в зависимости от сложности.

Пластика тела — в Бразилии, лица — в Южной Корее

По данным ВОЗ, Бразилия имеет лучшую систему здравоохранения в Латинской Америке благодаря массовой аккредитации больниц Объединенной международной комиссией (JCI — самая крупная и старейшая медицинская аккредитационная организация в мире). Это привело к феномену такого туризма в стране. Хирургов здесь как парикмахеров. Самые популярные процедуры в Бразилии — липосакция, абдоминопластика и увеличение ягодиц, называемое brazilian butt lift. Конечно, культ тела обусловлен жарким климатом. Интересно, что каждый год правительство субсидирует почти полмиллиона операций, для местных это «право на красоту». Те же операции делают в соседней Колумбии. Практически все пациенты — из США. Ежегодно страну посещают около 50 тыс. медицинских туристов. С 2012 по 2018 год медицинский туризм в Колумбии вырос на 264%.

Еще больше хирургов в Южной Корее. Здесь наблюдается один из самых высоких показателей пластической хирургии в мире — около 1 млн процедур в год, а также самое большое количество пластических хирургов на душу населения. Страна может похвастаться процветающей индустрией туризма в этой области. В Корее стремятся сделать черты лица более европеизированными, поэтому в первую очередь здесь хорошо меняют форму носа, глаз (операции на двойное веко), челюсти и скул. Руководство аэропорта Инчхон в Сеуле даже рассматривало возможность создания клиники пластической хирургии в одном из терминалов, чтобы путешественникам не нужно было ездить по городу.

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Турция хоть и не входит в число самых популярных мест для проведения пластических операций, но лидирует на рынке трансплантации волос. Нередко на улицах Стамбула и других крупных городов страны можно встретить людей с забинтованными головами. Для сравнения, пересадка волос стоит около $25 тыс. в США и Европе, в Турции — от $600 до $2 тыс., в московской клинике — около 100 тыс. руб. за один графт (группа от одного до четырех фолликулов). По данным газеты Hurriyet, в 2017 году среди 750 тыс. туристов 60 тыс. приехали на трансплантацию волос. Большинство — из стран Ближнего Востока.

Популярные направления для стоматологического туризма — Таиланд, который называют «Страной улыбок», Вьетнам, Мексика и Коста-Рика, в Европе — Венгрия и Польша. Самые распространенные процедуры — установка имплантов, виниров и коронок, отбеливание. Например, Венгрия стала лучшим местом в Европе для этого направления, ее ежегодно посещают около 7 тыс. пациентов. Связано это с выгодными ценами, квалифицированными врачами и современными технологиями.

Похудеть и выспаться

Еще два популярных направления туризма — восстановление сна и похудение, но уже не просто на детокс-программах, а благодаря занятиям спортом в кемпах. Фитнес-кемпы — это фактически оздоровительные спортивные лагеря для взрослых, где в кругу единомышленников можно встать на серф на Шри-Ланке со школой Good Story Surf, отправиться в поход на коньках по Байкалу c Team Trip или научиться кататься на горных лыжах в окрестностях Гштаада с тренерами Pro Trener, World Class или SlimFitClub.

Six Senses Douro Valley

Самый новый оздоровительный тренд — слип-ретриты, в которых буквально учат спать. Как правило, курорты для восстановления сна располагаются в живописных местах: в горах, с видом на воду. Например, в Португалии, Германии, Италии и Швейцарии. Среди услуг — меню подушек: от специальных против храпа до наполненных водой или пеной с эффектом памяти, маски для сна и беруши на выбор, музыкальная библиотека, медитация по требованию, а также персонал, который может проконсультировать в вопросах сна. Например, расположенный на Манхэттене отель The Benjamin составлял программу слип-ретрита Rest & Renew program вместе с профессором медицины сна Корнелльского университета Ребеккой Роббинс. Подобные программы есть у Six Senses Douro Valley в Португалии, Peak Health в Швейцарии и Lefay на озере Гарда. Берлинский Swisstel включил в свой DeepSleep-ретрит сеансы арома- и световой терапии, а также ингаляции горным воздухом.

Бьюти-туризм — процветающая в индустрии ниша. Клиники и отели предлагают полные пакеты, включая туда трансфер, перелет, питание и даже экскурсии. По данным совместного исследования Visa и Oxford Economics, мировая индустрия медицинского туризма будет расти на 25% в год в течение следующих десяти лет.

Дарья Богомолова