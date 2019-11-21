Что такое эмоциональный интеллект и нужно ли изучать его в школе? Что пишут в учебниках по эмоциональному интеллекту? И как научить ребенка управлять эмоциями? Об этом в новом выпуске подкаста «Школа жизни» Андрей Галиев беседует с директором Центра толерантности Анной Макарчук и директором центра дошкольного и начального образования корпорации «Российский учебник» Мариной Рожковой.
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