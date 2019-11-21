Бюджет «Татнефти» на 2020 год рассмотрят 28 ноября

Совет директоров «Татнефти» планирует 28 ноября провести заседание, на котором будет рассмотрен бюджет компании на следующий год, говорится в сообщении татарстанского предприятия.

Также в ходе заседание планируется обсудить реализацию проекта по строительству газонефтехимического комплекса и развитие газонефтехимии «Татнефти». Кроме того, будут рассмотрены прогнозы по показателям в сфере разведки и добычи на следующий год и сделка купли-продажи недвижимости между «Татнефтью» и ее нефтеперерабатывающим комплексом «Танеко». В частности, совет директоров намерен обсудить цену сделки и принять решение о последующем ее одобрении.

"Ъ-Казань"