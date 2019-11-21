Moody's понизило кредитный рейтинг КамАЗа до B1

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг автопроизводителя КамАЗ с Ва3 до В1 с негативным прогнозом, сообщает «Интeрфакс». Кроме того, с b3 до саа1 ухудшилась базовая оценка кредитоспособности компании.

Снижение кредитного рейтинга связано с ухудшением автономной кредитоспособности набережночелнинского предприятия. Рейтинг на уровне В1 продолжает оказывать влияние на рейтинг ВСА, поскольку, по данным агентства Moody's, российское государство окажет поддержку компании, если возникнут финансовые проблемы. Ухудшение операционных показателей КамАЗа оказало негативное влияние на показатели кредитоспособности и ликвидности компании. В связи с этим агентство ждет, что низкий уровень спроса на грузовики в стране повлияет на потенциал восстановления кредитных показателей компании как минимум до следующего года. Также Moody's прогнозирует, что до 2020 года свободный денежный поток КамАЗа будет отрицательным, при этом рентабельность останется низкой.

"Ъ-Казань"