Власти Челябинской области планируют привлечь на работу 400 медработников в 2020 году

В 2020 году власти Челябинской области планируют привлечь на работу в медицинские учреждения первичного звена 400 врачей и среднего медперсонала. Об этом сегодня сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на пресс-конференции.

По ее данным, сегодня общий дефицит врачей в Челябинской области составляет более тысячи человек, еще примерно столько же не хватает среднего медперсонала. Восполнить дефицит кадров планируется, в том числе за счет целевиков – 117 человек, заканчивающих ординатуру в следующем году. Мотивировать их для переезда в села и малые города будут с помощью ряда мер. Так, впервые муниципалитетам выделены средства, около 200 млн руб., на покупку служебного жилья для медиков. «Мы понимаем, что закрепить молодежь в сельском районе сложно. Наша задача, как это было раньше, обеспечить некий конвейер медицинских кадров, для того чтобы люди не ощущали отсутствие медпомощи. Поэтому, отработав пять лет, доктор получает сертификат на получение жилья, в том числе в Челябинске. Мне кажется, эта хорошая история, которая сработает»,– сообщила первый вице-губернатор. Кроме того, с медиками, для которых важен карьерный рост, через систему наставничества будет прорабатываться «профессиональная траектория».