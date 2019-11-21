Медицинский кластер в Академическом не могут начать строить из-за отсутствия разрешения Минздрава

Для начала строительства Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ, основа будущего медицинского кластера в Академическом) не хватает разрешения от Минздрава России. После получения документа начнется этап строительства, говорится в ответе губернатора Евгения Куйвашева на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

«Причина, пожалуй, веская. Но это не объясняет, зачем тогда в марте 2018 года главный медик страны Вероника Скворцова прилетала в Екатеринбург и закладывала первый камень в основание нового дома НИИ ОММ. Выглядит так, будто министр здравоохранения РФ поторопилась с торжественными церемониями. Жду теперь официальную реакцию Вероники Игоревны на ситуацию», – прокомментировал ответ губернатора депутат.

НИИ ОММ – один из ведущих медицинских центров. Имеет уникальные компетенции в области проведения хирургического внутриутробного лечения и коррекции пороков развития плода. В 2017 году оказал помощь 13,7 тыс. пациенток из группы высокого риска, врачи приняли более 3 тыс. родов. Должен стать основой медицинского кластера в Академическом районе. В него также войдут инфраструктура для обучения студентов-медиков, ведения научных исследований, работы и жизни врачей и их семей. Прошлым летом было подписано соглашение о создании медицинского кластера в Академическом.