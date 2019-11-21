Выручка ГК «Нэфис» за девять месяцев 2019 года выросла на 15%

Выручка ГК «Нэфис» от реализации готовой продукции по итогам девяти месяцев 2019 года составила 33,5 млрд руб. без учета НДС, что на 15 % больше прошлогодних данных, говорится в сообщении группы.

В частности, выпуск товарной продукции принес 31,9 млрд руб., что на 12% больше прошлогодних результатов. Выпуск продукции в натуральном выражении вырос на 11%, производство сухих чистящих средств — на 19%, производство гелей для стирки — на 85%, производство мыла — на 33%, стирального порошка — на 19%.

Рост продаж сухих чистящих средств за девять месяцев 2019 года составил 19% по сравнению с прошлогодними данными, реализация геля для стирки увеличилась на 63%, продажи мыла и стирального порошка — на 20%.

Кроме того, в ГК «Нэфис» на 17% выросла производительность труда, а ежемесячная зарплата в среднем увеличилась на 4% и составила 47,5 тыс. руб. В настоящее время в группе работают 5 тыс. человек.

"Ъ-Казань"