Самозанятые требуют крови

В интернете набирает популярность петиция от имени самозанятых с требованием «вывести на чистую воду» нелегальных предпринимателей в социальных сетях. Ее автор предлагает налоговой службе проводить «рейды тайных покупателей», чтобы «подлецы» не могли «утаить доходы». В Татарстане с начала года зарегистрировались 46 тыс. самозанятых, в то время как неформальный сектор оценивается в 290 тыс. человек. Эксперты полагают, что такие призывы могут «затормозить эксперимент с переходом на самозанятость, отбить мотивацию регистрироваться у тех граждан, кто работает, но пока этого не сделал».



Петиция с требованием «проверьте нелегальных предпринимателей» опубликована на сайте change.org. Вчера на момент сдачи номера ее подписали более 1 тыс. человек. «Самозанятость должна стать обязательным режимом для всех нелегальных предпринимателей. Налоговая должна начать проверки, а именно: поиск нелегалов в социальных сетях (Instagram, «Вконтакте», «Авито»), рейды тайных покупателей»,— заявляет автор петиции Илья Насыров. Он считает, что налоговая должна «найти всех нелегальных предпринимателей и вывести их на чистую воду». Автор приводит расчеты, согласно которым «за двенадцать месяцев трое самозанятых своими отчислениям ремонтируют один садик». «Сколько потенциальных самозанятых скрывают свои доходы? Десятки, сотни тысяч! А это новые школы, детские сады, новые дороги. Наше благополучие в наших руках. Давайте строить его, а не рушить. Пока подлецы утаивают свои доходы, наши дети остаются без будущего!»— заключает инициатор петиции.

Напомним, специальный налоговый режим на профессиональный доход был введен с 1 января 2019 года в четырех регионах-донорах: в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. В эксперименте участвуют граждане, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Согласно принятому закону, самозанятые освобождаются от НДФЛ, но обязаны платить 4% с дохода от работы с физлицами и 6% — с организациями (совокупный доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год). Самозанятые регистрируются в качестве налогоплательщиков с помощью мобильного приложения «Мой налог». В 2020 году к новому налоговому режиму могут присоединиться еще 19 регионов.

Власти республики были одними из инициаторов нового налога. Впервые этот вопрос поднимался на заседании совета по предпринимательству при президенте республики Рустаме Минниханове весной 2018 года. Тогда участники проектной группы «Бизнес в социальных сетях — новая экономическая реальность» просили президента установить «правила игры». Однако с резкой критикой «недобросовестных конкурентов» из числа домохозяек, которые продают свои выпечку и торты через социальные сети, выступила владелица сети супермаркетов «Бахетле» Муслима Латыпова. Она посетовала, что нелегальные кондитеры «в соцсетях все заполонили» и «забирают объемы» у «добросовестных производителей, которые платят все налоги», предложив, рассмотреть самозанятых как источник пополнения бюджета.

По данным министерства экономики Татарстана, с начала года в республике зарегистрировались более 46 тыс. самозанятых. При этом ранее федеральный центр требовал, чтобы к концу года в регионе такой статус был у 60 тыс. человек. На «недостаточные темпы» регистрации сетовал глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин. Он, в частности, просил чиновников обратить особое внимание «на бюджетную сферу — преподавателей, медицинских и социальных работников». «Также немало потенциальных плательщиков среди школьников и студентов»,— говорил он. По данным статистики, на 2018 год количество занятых в неформальном секторе России составляло более 14 млн человек, по Татарстану — около 290 тыс. человек.

Власти Татарстана петицию против «нелегальных предпринимателей» отчасти поддерживают. «Автор петиции Илья Насыров выразил свою гражданскую позицию, которая достойна похвалы: работать надо честно»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального министерства экономики. В министерстве считают, что «каждый человек хочет вести бизнес честно», но «для этого гражданам надо создать условия». «Сегодня такие условия созданы: для самозанятых установлен беспрецедентно низкий налог, а все администрирование ведется в мобильном приложении, без необходимости посещения налоговой, покупки онлайн-кассы, подачи отчетов и деклараций о доходах. Налоги, которые платят самозанятые, поступают в местные муниципалитеты и направляются на развитие территории, на которой живут и работают самозанятые граждане»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время исполняющая обязанности бизнес-омбудсмена Татарстана Венера Камалова выступила против «поиска нелегальных самозанятых и принудительной легализации», поскольку это «противоречит самой цели и смыслу закона о самозанятости». «Нет задачи легализовать всех подряд»,— заверила она «Ъ», но указала, что «это не отменяет того факта, что нелегальная предпринимательская деятельность наказуема».

По словам госпожи Камаловой, «определить нелегальных предпринимателей в социальных сетях, мессенджерах, сервисах объявлений — вполне реально»: «Мы уже сталкивались со случаями, когда деятельность неофициальных предпринимателей вызывала вопросы у надзорных органов – такое случалось еще до начала действия режима самозанятости». Она подчеркнула, что наказание неплательщиков «предусмотрено действующим законодательством».

«Данная инициатива явно сталкивает интересы как минимум двух социальных групп: официальных и неофициальных самозанятых, а возможно, и работников по найму, в которых пытаются разжечь стремление «отнять и поделить»»,— считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. При этом он не исключает, что петиция может «использоваться чиновниками». По оценкам эксперта, значительная часть самозанятых продолжают оставаться «в тени». Он связывает это с «отсутствием внятного договора общества с властью, который гарантировал бы неухудшение условий налогообложения». Подобные призывы, по его мнению, могут «затормозить эксперимент с переходом на самозанятость, отбить мотивацию регистрироваться».

Кирилл Антонов