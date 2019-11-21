Бизнесмен Лебедев прокомментировал статью о встрече с Джонсоном вскоре после отравления Скрипалей

Бизнесмен Александр Лебедев прокомментировал статью The Guardian о том, что он встречался с Борисом Джонсоном в апреле прошлого года, вскоре после отравления Скрипалей. Господин Лебедев сказал Forbes, что знаком с господином Джонсоном, видел его «раз 15 в жизни на приемах», но в тот раз они не пересекались.

Александра Лебедев заявил, что приехал на день рождения к своему сыну Евгению. «Джонсон отдыхал, я его не видел — я прилетел и улетел, поздравил сына и полетел дальше»,— рассказал он.

Бизнесмен Евгений Лебедев владеет рядом медиаактивов в Великобритании. В их числе — газеты The Evening Standard и The Independent. В мае 2018-го ему исполнилось 38 лет.

По словам Александра Лебедева, Борис Джонсон и его сын дружат около 12 лет. В частности, они вместе собирали средства для помощи бездомным бывшим служащим английской армии.

По данным The Guardian, господин Джонсон на посту министра иностранных дел без охраны отправился в Италию на вечеринку сына предпринимателя. Издание называет Александра Лебедева агентом КГБ, однако он ранее говорил, что не имеет к этой структуре отношения, так как уволился в 1992 году.