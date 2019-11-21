Оппозиция казны не хочет

Саратовская областная дума приняла предложенный правительством региона проект бюджета региона на 2020 год и план на 2021 и 2022 годы. Согласно документу, объем расходов области предлагается установить в размере 111,4 млрд руб., это на 3 млрд руб. больше, чем размер запланированных доходов. Депутаты утверждают, что бюджет сохранит социальную направленность. Все оппозиционные фракции в облдуме выступили против проекта: представители ЛДПР и «Справедливой России» проголосовали против проекта, фракция КПРФ в полном составе покинула зал заседаний в знак протеста против принятия бюджета в предложенном виде. Оппозиционные депутаты назвали предложенный документ бюджетом «вымирания» и «поддержания штанов у социалки».

Вчера депутаты Саратовской областной думы большинством голосов одобрили предложенный министерством финансов региона проект бюджета области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Как сообщил министр финансов — первый заместитель председателя правительства региона Вадим Ойкин, доходы бюджета региона на следующий год запланированы в объеме 108,4 млрд руб., а расходы — 111,4 млрд руб. В обоих случаях цифра примерно на 3 млрд больше, чем в текущем году. Дефицит бюджета следующего года запланирован в объеме 3 млрд руб.

Дорожный фонд в 2020 году планируется установить в сумме 12,1 млрд руб., это на 1 млрд больше, чем в 2019 году. Расходы по линии министерства образования должны составить 25,4 млрд руб., по 19,7 млрд руб. на свои расходы получат министерство социального развития и министерство здравоохранения, расходы министерства сельского хозяйства составят 2,6 млрд руб., министерства культуры — 2 млрд руб., министерства молодежной политики — 1,2 млрд руб.

Зарплаты среднему и младшему медперсоналу планируется поднять до 28,1 тыс.руб., воспитателям — до 25,8 тыс.руб., педагогам организаций дополнительного образования — до 28,6 тыс. руб., врачам — до 56,2 тыс. руб. Всего расходы на зарплаты из облбюджета в 2020 году составят 14,85 млрд руб., в 2021-м — 15,12 млрд руб., в 2022м — 16,11 млрд руб. На социальные выплаты в 2020 году предусмотрено 9,49 млрд руб., в два последующих года — 9,67 млрд и 9,93 млрд руб. соответственно.

Верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2021 года устанавливается в размере 52,4 млрд руб., причем, согласно плану, госдолг будет расти на 2 млрд руб. ­ежегодно.

Представители фракции КПРФ отказались участвовать в голосовании за предложенный проект бюджета. Оппозиционеры устроили «похороны Саратовской области»: возложили к трибуне спикера заксобрания Александра Романова гвоздики с черными лентами, после чего покинули зал ­заседаний.

По словам депутата от компартии Николая Бондаренко, таким образом они хотели выразить протест против «бюджета вымирания, на которое обрекают жителей области депутаты от «Единой России». «Это бюджет, который предполагает закрытие медицинских учреждений. Он ударит по социальной сфере региона. Он не предполагает ни созидания, ни развития»,— пояснил депутат.

Другие представители оппозиции также высказали недоверие финансовому документу региона. Так, депутат от «Справедливой России» Зинаида Самсонова проголосовала против принятия этого бюджета. Она обратила внимание, что федеральный бюджет формируется с профицитом в триллионы рублей, но «вместо того, чтобы, как это предлагает „Справедливая Россия“, направить дополнительные средства в регионы, эти деньги просто лежат мертвым грузом». «При этом мы вынуждены верстать областной бюджет с дефицитом 3 млрд руб. и замещать бюджетные кредиты коммерческими, чтобы минимально закрыть наши потребности»,— уточнила госпожа Самсонова.

«В тоже время я обратила внимание, что Саратовской области необходимо существенным образом увеличивать собственные доходы, искать дополнительные источники. Одним из главных таких источников, на мой взгляд, должна стать промышленность области, поддержке и развитию которой надо уделять самое серьезное внимание»,— отметила депутат.

Представитель ЛДПР Станислав Денисенко тоже проголосовал против «такого бюджета». «Нам говорят, что он на 70% социальный, но этих денег хватит в лучшем случае на то, чтобы „поддержать штаны“ этой социалке. Решением глобальных проблем, таких, как ремонт дорог или обеспечение квартирами детей-сирот, правительство заниматься не хочет. При этом они не хотят и себя ущемлять в расходах. Траты на аппарат правительства, на содержание Общественной палаты как были, так и остаются. И довольно большие. А на что пойдут эти деньги, ответов нам никто не дает»,— пояснил господин Денисенко свою ­позицию.

Спикер областной думы Александр Романов заявил, что поскольку плановый дефицит составит 3 млрд руб., депутатам вместе с исполнительной властью «предстоит сделать все возможное, чтобы по итогам года бюджет был сбалансированным».

Марина Ковалева