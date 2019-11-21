«Праймери Дон» закрепилась на Левом берегу

Как стало известно “Ъ-Юг”, апелляционная инстанция подтвердила незаконность отказа властей Ростова предоставить компании «Праймери Дон» земельный участок на левом берегу Дона без проведения торгов. Спорный участок компания арендовала для строительства спортивно-оздоровительного комплекса. После окончания реализации проекта «Праймери Дон» обратилась с заявлением о приватизации земли под объектом на льготных условиях, однако городские чиновники отказали по ряду причин.



Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал властям Ростова в удовлетворении жалобы на решение ростовского арбитража, признавшего, что муниципалитет незаконно отказал компании «Праймери Дон» (входит в «Группу Агроком» Ивана Саввиди) в предоставлении ей в собственность земельного участка на ул. Левобережной.

Согласно материалам дела, в 2017 году «Праймери Дон» получила от города разрешение построить на спорной земле спортивно-оздоровительный комплекс. В связи с этим компании был предоставлен в аренду участок площадью более 2 га. «Праймери Дон» возвела на нем шесть капитальных объектов для проживания отдыхающих, беседки, а также оборудовала площадки для спортивных игр (мини-футбол, гандбол, теннис) и беговые дорожки. В 2018 году муниципалитет выдал компании разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию. После этого «Праймери Дон» обратилась в Департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова с заявлением о предоставлении ей в собственность арендованного участка за плату без проведения торгов, но получила отказ.

В ДИЗО указали, что участок по закону невозможно приватизировать, поскольку он находится в рекреационной зоне и в зоне охраны археологического культурного наследия. Отказ также был мотивирован тем, что площадь застройки земли значительно меньше ее общей площади. Кроме того, в ДИЗО посчитали, что «Праймери Дон» использует участок не по целевому назначению, поскольку территория спортивно-оздоровительного комплекса включает в себя кафе.

Однако, по ходу судебного разбирательства доводы городских чиновников не нашли подтверждения. Как выяснилось, хоть кафе и находится внутри ограды комплекса, земля под ним не относится к спорному участку. Также было установлено, что во время предоставления участка в аренду, он действительно входил в территорию рекреационного использования, но в 2018 году решением ростовской гордумы статус территории был изменен на «делового, общественного и коммерческого типа».

Не нашло подтверждения и заявление о нахождении спорной земли в зоне охраны археологического культурного слоя. «Согласно письму министерства культуры Ростовской области, объекты культурного наследия на спорном земельном участке отсутствуют»,— отмечается в материалах дела.

Отказ в приватизации арендованной земли на том основании, что находящиеся на ней объекты недвижимости занимают незначительную часть ее площади, суд также признал незаконным.

По мнению суда, при рассмотрении заявления о предоставления участка в собственность ДИЗО должен учитывать площадь входящих в комплекс игровых площадок и беговых дорожек. «Спортивно-оздоровительный комплекс предусматривает в своем составе наличие не только объектов недвижимого имущества, но и плоскостных объектов спортивной инфраструктуры. При этом регистрация права собственности на отдельные объекты недвижимости не препятствует приватизации земельного участка под всей территорией»,— отметил судья.

В итоге ростовский арбитраж вынес решение в пользу «Праймери Дон» и признал незаконным отказ властей Ростова предоставить ей в собственность землю построенной под базой отдыха. В минувший понедельник это решение подтвердила апелляционная инстанция.

Вадим Водолазов