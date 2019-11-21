Банкир пошел за лекарствами

Перспективы онлайн-торговли лекарствами привлекают новых инвесторов. Венчурный фонд ExpoCapital владельца Экспобанка Игоря Кима приобрел миноритарную долю в платформе Megapteka, которая позволяет бронировать лекарства через интернет. Если дистанционная торговля препаратами будет легализована, на долю онлайн с бронированием придется до 40% коммерческого оборота лекарств.

Структура венчурного фонда ExpoCapital «Экспокапитал Оверсиз» на этой неделе стала владельцем 7,28% в ООО «Платфомни», которое управляет интернет-аптекой Megapteka. Об этом стало известно из ЕГРЮЛ. Megapteka позволяет сравнивать цены на лекарства, БАДы, косметические продукты, средства гигиены и пр. в аптечных сетях в 70 регионах и бронировать заказ в ближайшей точке. Основным партнером Megapteka, по данным ее сайта, выступает пермская аптечная сеть «Планета здоровья» Александра Броварца (включает 1,7 тыс. точек). Сервис также сотрудничает с сетями ГК «Эркафарм», включая «Самсон-Фарма», «Доктор Столетов» и др.

ExpoCapital — фонд владельца Экспобанка Игоря Кима, чье состояние Forbes в 2011 году оценивал в $500 млн. ExpoCapital располагает $100 млн для инвестиций в высокотехнологичные проекты. В портфеле фонда — производитель электроскутеров Ujet, платформа для trade-in подержанных смартфонов Smartprice и др., сказано на сайте ExpoCapital. Одновременно с фондом 3,64% «Платфомни» получило ООО «Юрфит». Эта компания принадлежит АО «Д2 Страхование», чьим мажоритарным акционером также указан господин Ким. Основной владелец «Платфомни» — Андрей Хусид с долей 31,21%. Среди других учредителей — Олег Шадрин (18,65%), Дмитрий Чирков (17,79%), Дмитрий Сутормин (12,94%), Евгения Наумова (4,33%) и Артем Филимонов (4,15%).

В Megapteka и ExpoCapital подробности сделки не раскрыли. Обычно на одну инвестицию фонда приходится до $3 млн. Опрошенные “Ъ” аналитики оценить возможную сумму сделки также затруднились. По словам партнера Data Insight Бориса Овчинникова, с учетом посещаемости на уровне 100–150 тыс. в месяц, а также 17 млн руб. выручки в 2018 году сумма могла быть небольшой. Один из источников “Ъ” в крупной интернет-компании оценил стоимость доли ExpoCapital в Megapteka примерно в $300 тыс. Исходя из суммы вся компания может стоить свыше $4 млн. В Megapteka заявили, что привлеченные средства планируется направить на развитие и продвижение сервиса, в том числе на подключение новых аптечных сетей. Управляющий партнер ExpoCapital Никита Ряузов отметил, что фонд ожидает заметного роста доли онлайн-торговли в аптечном бизнесе.

Megapteka придется конкурировать с уже раскрученным сервисом одного из крупнейших фармдистрибуторов «Катрен» — Apteka.ru, указывает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его оценке, оборот Apteka.ru в 2019 году может достичь 9 млрд руб. Сейчас на долю онлайн приходится примерно 5% всего коммерческого оборота лекарств. В перспективе пяти—семи лет с учетом принятия закона о дистанционной торговле препаратами показатель может вырасти до 40%, прогнозирует эксперт. В результате, отмечает господин Шуляк, сервисы Megapteka могут стоить гораздо дороже. В январе—июне 2019 года оборот коммерческой торговли лекарств мог превысить 613 млрд руб., следует из данных DSM.

Юлия Сырова, Пермь; Дмитрий Шестоперов, Мария Котова