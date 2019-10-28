Аптеки развезут лекарства

После неудачной попытки крупных аптечных сетей добиться от прокуратуры Москвы блокировки Ozon.ru за запрещенную онлайн-торговлю лекарствами профильный ритейл сам начал осваивать этот канал. Так, доставку лекарств на дом запустила «Самсон-фарма», которая может быть связана с третьим игроком на рынке — ГК «Эркафарм». За два года онлайн-сегмент может занять 25% всех продаж лекарств в стране.

Аптечная сеть «Самсон-фарма» запустила в Москве доставку лекарств на дом, говорится на сайте компании. По подсчетам источника “Ъ” на фармацевтическом рынке, в соответствующем разделе появилось 3,4 тыс. лекарств и БАДов. При оформлении заказа вечером 25 октября доставка была возможна только 28 октября. Но источник “Ъ” 24 октября заказал препарат от простуды и гриппа «Анвимакс», который в тот же день доставил курьер, предоставивший также накладную и чек (копии есть у “Ъ”). После запроса “Ъ” в «Самсон-фарму» 25 октября возможность доставки при оформлении заказа на сайте исчезла.

Дистанционная торговля лекарствами — противоречивая тема для фармацевтического рынка. Несмотря на действующий в стране законодательный запрет на онлайн-торговлю лекарствами с доставкой на дом, в октябре 2018 года такой проект запустил интернет-магазин Ozon.ru. Это вызвало возмущение аптечных сетей, и через Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) они пожаловались в прокуратуру Москвы, требуя заблокировать сайт компании.

Но ведомство оснований для блокировки Ozon.ru не нашло. Отпуск лекарств осуществляется компанией в принадлежащем ей аптечном пункте на основании полученной лицензии, говорилось в ответе прокуратуры СПФО (см. “Ъ” от 22 января). Доставка же происходит на основании договора между клиентом и юридическим лицом, осуществляющим действия по ознакомлению с заказанным товаром, покупке и передаче от имени заказчика. Эту же схему использовала «Самсон-фарма». При оформлении доставки клиент заключает договор с «поверенным», который забирает заказ в аптеке сети и доставляет по указанному покупателем адресу, говорилось на сайте компании. В «Самсон-фарме» на вопросы “Ъ” не ответили.

«Самсон-фарма» была основана в 1993 году Самсоном Согояном. Сейчас, по собственным данным, сеть включает в себя 65 точек. В 2018 году компания получила 6,7 млрд руб. выручки и 497,9 млн руб. чистого убытка (данные Kartoteka.ru). В июле 2018 года владельцем компании стал некий Александр Ларин. По данным источников “Ъ” на рынке, он представляет интересы ГК «Эркафарм», которая управляет около 1,2 тыс. аптек под брендами «Доктор Столетов», «Озерки» и др. По данным DSM Group, по итогам января—июня 2019 года группа была третьим аптечным ритейлером в России с долей 4,9% (30,2 млрд руб.). Гендиректором «Самсон-фармы» с марта 2018 года выступает Армине Даниелян, которая также занимает должность коммерческого директора в «Эркафарме».

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк напоминает, что в Москве уже давно работает несколько сервисов по доставке лекарств. Среди них, по данным “Ъ”, Eapteka.ru и Piluli.ru бывших акционеров сети А5 Романа и Антона Буздалиных. Кроме того, в прошлом году доставку осуществлял принадлежащий аптечной сети «Неофарм» сервис neoapteka.ru, который впоследствии прекратил работу. Гендиректор сети Евгений Нифантьев говорит, что запустит проект после легализации дистанционной торговли. В Санкт-Петербурге лекарства доставляет и входящая в «Эркафарм» сеть «Озерки», следует из данных на ее сайте. В «Эркафарме» заверили, что продают в интернете исключительно нелекарственный ассортимент, а препараты доступны только при самовывозе.

По словам Сергея Шуляка, на онлайн-бронирование уже приходится до 5% от общих продаж сетей и именно самовывоз будет наиболее популярным способом интернет-продаж. Аптеки сейчас расположены практически в каждом жилом доме, потребителю проще заказать препарат на сайте и самостоятельно забрать его, чем ждать курьера, поясняет он. Господин Шуляк ожидает, что примерно через два года на долю интернета в продажах аптечных сетей будет приходиться около 25% от общего объема продаж.

Мария Котова