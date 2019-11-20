МИД: Россия не намерена обсуждать территориальные претензии Эстонии

Вопрос территориальных претензиях Эстонии к России закрыт «раз и навсегда», Москва не намерена его обсуждать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что Эстония хочет вернуть территории, которые получила по Тартускому договору 1920 года.

«Тартуский договор принадлежит истории. Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления»,— отмечается в комментарии госпожи Захаровой. По ее словам, подобная риторика не идет на пользу двусторонним отношениям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал требования Эстонии неприемлемыми и отметил, что Москва с ними не согласна.