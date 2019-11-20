Кремль назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии

В Кремле отвергают территориальные претензии Эстонии к России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее председатель эстонского парламента Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть земли, вошедшие в состав Эстонии по Тартускому договору 1920 года.

«Мы полагаем это неприемлемым и не можем с этим согласиться»,— прокомментировал претензии эстонской стороны господин Песков.

Тартуский мирный договор заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. По этому документу Эстония получила земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. Россия получила эти территории после вхождения Эстонии в состав СССР. Эстония требует вернуть земли, а Россия считает, что Тартуский мирный договор утратил свою силу.