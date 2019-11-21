Оцепление на бытовой почве

В среду сотрудник СУ СК РФ по региону Сергей Ткачев силой удерживал свою жену и малолетнюю дочь. Полицейским пришлось провести операцию по его задержанию. В пресс-службе СУ СК РФ официально объясняют произошедшее «бытовым конфликтом». В ходе инцидента никто не пострадал, виновник происшествия был задержан, его отношении проводится служебная проверка.



В среду, 20 ноября, около 6:00 полицейские оцепили квартал в центре Ростова — часть Кировского проспекта в границах от улицы Красноармейской до улицы Горького. Первыми об этом сообщили очевидцы в соцсетях. На опубликованных ими фотографиях были видны полицейские машины и карета скорой помощи, а также множество сотрудников полиции. Пользователи соцсетей высказывали предположения, что произошло какое-то ЧП в расположенном рядом СИЗО-1, однако в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области заявили журналистам, что учреждение работает в штатном режиме. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сказали, что ничего не знают о происшествии. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области никаких подробностей инцидента не сообщили, сославшись на то, что информация уточняется.

Ближе к середине дня в СМИ появилась неофициальная информация, из которой следовало, что в одной из квартир дома по ул. Красноармейская, 92/224 мужчина силой удерживает свою семью. На видео, опубликованном изданием Baza, видно, как полицейские забираются в одну из квартир дома по лестнице через окно. Однако прибывшие на место происшествия в 11:00 журналисты увидели, что оцепление уже снято. Возле дома осталась одна полицейская машина, правоохранители отказывались общаться с журналистами и настойчиво рекомендовали прекратить любую съемку. Как выяснилось, полицейским удалось задержать мужчину и его увезли на допрос. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, им оказался следователь СУ СКР по региону Сергей Ткачев.

В официальном сообщении, которое появилось уже после 14:00, пресс-служба СУ СКР по Ростовской области назвала произошедшее в квартире «бытовым конфликтом» и подтвердила, что один из его участников является сотрудником ведомства. «Обстоятельства конфликта и мотивы сотрудника выясняются. В отношении сотрудника начали служебную проверку, пока он отстранен он исполнения служебных обязанностей»,— рассказали в пресс-службе. По ее данным, также проверяется, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На вопрос, почему из-за бытового конфликта в центре города оцепили квартал, последовало объяснение, что мужчина вел себя очень агрессивно.

В ведомстве подчеркнули, что при задержании оказалось, что у мужчины нет при себе оружия, в ходе происшествия никто не пострадал. Будут ли применены в отношении следователя какие-либо санкции, станет известно после проведения проверки, отметил представитель СУ СКР.

В течение дня на фоне отсутствия официальной информации, в СМИ стали появляться сообщения о том, что поведение следователя связано с его работой или с недавним арестом главы ГУ ФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева. В пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области категорически опровергли эту информацию.

Кристина Федичкина