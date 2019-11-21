«Магнит» переосмыслил гипермаркеты

Продовольственный ритейлер «Магнит» открыл в Краснодаре первый магазин формата суперстор. Это гипермаркет, только выполненный в новом дизайне, с увеличенным до 30% ассортиментом продукции категории «фрэш» и исключением из продажи ряда непродовольственных товаров. Таким образом руководство «Магнита» пытается вернуть покупателей в магазины большого формата, выручка которых только за третий квартал текущего года снизилась на 5,5%. По мнению аналитиков, дальнейшее сокращение выручки гипермаркетов может сделать этот формат убыточным и привести к его закрытию.

Вторая по величине выручки торговая сеть «Магнит» открыла 20 ноября в Краснодаре первый в России магазин формата суперстор. Для него произведен редизайн гипермаркета торговой сети на Солнечной улице, 18/3 (напротив головного офиса ЗАО «Тандер»), площадью 2350 кв. м. «Суперстор — это переосмысленная концепция больших форматов магазинов “Магнит”. Мы прекрасно понимали текущие вызовы, тренды и пожелания наших покупателей и, ориентируясь на них, создали новое видение того, как должен выглядеть большой формат. Мы расширили процентов до 30 свежие товары, усилили работу с сухими продуктами, сделали акценты на локальное производство, в том числе на производство компании “Магнит” (овощи, томаты, грибы, зелень и так далее). В рамках зоны непродовольственных товаров сделали акцент на товары для дома, для семьи, для детей, выделили зону кубанских вин»,— рассказал директор по управлению розничной сетью «Магнита» Руслан Исмагилов.

В беседе с корреспондентом “Ъ-Кубань” господин Исмагилов подчеркнул, что с этого момента все гипермаркеты сети во всех городах будут переформатированы под суперсторы. Объем инвестиций, который компания намерена вложить в создание супрсторов, не раскрывается, однако, как стало известно “Ъ-Кубань”, вложения в реконструкцию первого магазина нового формата составили несколько миллионов рублей.

О необходимости переформатирования гипермаркетов «Магнита» ранее говорил на совете директоров общества президент компании Ян Дюннинг. По его словам, отток покупателей из больших форматов магазина обусловлен низкой востребованностью непродовольственных товаров, а также уходом клиентов в интернет-магазины.

По данным отчетности компании, выручка супермаркетов за третий квартал текущего года уменьшилась на 5,5%, что, по мнению господина Дюнинга, обусловлено ростом торговой площади на 1% год к году и сокращением сопоставимых продаж на 6%. При этом рост продаж в сегменте дрогери («Магнит-косметик»), на который приходится 8,6% розничного оборота компании, ускорился с 20,2% во втором квартале до 23,4% в третьем квартале 2019 года за счет расширения торговой площади на 34,1% и роста сопоставимых продаж на 3,7%.

Генеральный директор информационного агентства INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров говорит о том, что проект запуска «Магнитом» новых форматов супермаркетов был давно ожидаем. Связано это, по словам аналитика, с тем, что у торговой сети больше, чем у кого либо из российских ритейлеров, магазинов крупного формата, которые в настоящий момент показывают отток покупателей. Проблемы с этим испытывает также Х5 Retail (гипермаркеты «Карусель»), а также «Ашан», «Лента» и другие продуктовые сети. Сначала, по словам господина Бурмистрова, «Магнит» начал переформатировать гипермаркеты в местах, где слабый трафик, в формат магазинов «Магнит-опт», что дало определенный эффект и увеличило на 7% их выручку, однако снижение показателей остальных крупных объектов в связи со слабостью категории «фрэш»-продуктов и избыточностью «нон-фуда» в конечном итоге могло привести к их закрытию за нерентабельностью.

«Сейчас, на мой взгляд, руководству ритейлера необходимо будет изменить восприятие покупателей к новому формату “Магнита”. Для многих магазины сети ассоциируются только с низкими ценами, теперь важно привлечь в сеть покупателей среднего класса»,— подытожил Михаил Бурмистров.

Дмитрий Михеенко