«Магнит» открыл в Краснодаре первый в России магазин формата «суперстор»

Фото: пресс-служба ПАО "Магнит"

Сегодня, 20 ноября, в кубанской столице открылся первый в России магазин «Магнит» формата «суперстор». Под него реорганизован супермаркет по улице Солнечной, 18/3 площадью 2350 кв. м напротив головного офиса компании «Тандер» (оператор торговой сети).

Фото: пресс-служба ПАО "Магнит"

По словам директора по управлению розничной сетью «Магнита» Руслана Исмагилова, переосмысление крупных форматов магазинов ритейлера обусловлено снижением популярности гипермаркетов и оттоком покупателей. «Крупный формат магазинов в “Магните” исторически находился в тени основного формата “у дома”. Мы хотим изменить эту ситуацию, сделать наши компактные городские гипермаркеты — суперсторы — привлекательными для покупателей, такими, куда будут возвращаться. Мы хотим дифференцировать этот формат внутри семьи магазинов “Магнит”, чтобы он был уникальным. В первом суперсторе мы соединили технологический процесс с ДНК-компании — привлекательными ценами, удобным расположением, разнообразным ассортиментом», - прокомментировал господин Исмагилов.

Фото: пресс-служба ПАО "Магнит"

Из гипермаркета исчез ряд непродовольственных товаров, которые пользовались наименьшим спросом, расширен ассортимент «фрэша» и кулинарии. Кроме того, произведен редизайн магазина, улучшена система навигации, смонтированы жидкокристаллические экраны с трансляцией промо торговой точки, а также внедрены новые сервисы. В частности, покупатели могут воспользоваться решением «Скан&Go», с помощью которого покупатели могут самостоятельного сканировать продукцию и оплачивать ее на кассах самообслуживания за 12 секунд. Всего в суперсторе установлено 27 касс, 15 из которых — кассы самообслуживания. Технология видеоаналитики помогает избежать очередей. Кроме того, внедрена технология SELFIETOPAY, с помощью которой на кассе сканируется лицо покупателя, после чего с помощью специальной программы списываются деньги за покупку со счета клиента.

Фото: пресс-служба ПАО "Магнит"

Как рассказал “Ъ-Кубань” Руслан Исмагилов, в будущем компания «Магнит» планирует переформатировать в суперсторы все магазины сети большого формата.

Подробнее об открытии суперстора «Магнит» в Краснодаре читайте в материале “Ъ-Кубань”.

Дмитрий Михеенко