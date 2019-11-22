Денису Руденко оплачена протонная терапия

15 ноября в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ» мы рассказали историю пятилетнего Дениса из Волгоградской области. У мальчика злокачественная опухоль мозга. Денис перенес операцию и химиотерапию, но полностью удалить опухоль не удалось. Помочь ребенку может только протонная терапия, государство ее не оплачивает. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 972 800 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 15 ноября 25 437 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», «России 1», ГТРК «Волгоград-ТРВ», «Кузбасс», «Тыва», «Южный Урал», «Иртыш», а также 167 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 22 детям на 28 434 759 руб.