Онкология добралась до правительства

Правительство Свердловской области в четверг рассмотрит вопрос о ситуации с лечением онкологии в регионе. На заседании должен выступить главный врач областного онкодиспансера Владимир Елишев — впервые после того, как из возглавляемого им учреждения массово уволились врачи. Впрочем, в повестке заседания не запланировано обсуждение острых проблем. Между тем эксперты считают такими нехватку опытных кадров и давление фармацевтических организаций при выборе лекарств.



На заседании правительства выступят заместитель губернатора Павел Креков с докладом о внедрении инновационных медицинских технологий, включая систему ранней и дистанционной диагностики состояния здоровья пациентов, а также главный врач свердловского онкологического диспансера Владимир Елишев, который расскажет о развитии центра ядерной медицины и региональной онкологической информационной системы «Онкор».

Создание центра ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний является частью регионального инвестпроекта. Он реализуется на базе свердловского онкодиспансера совместно с индустриальным партнером — компанией «ПЭТ-Технолоджи» в рамках ГЧП. Планируется, что центр начнет оказывать медицинскую помощь в конце 2021 года. Помимо этого, в рамках инвестпроекта предусмотрено создание центров лучевой терапии, которые должны открыться в конце 2019 года в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Они будут принимать более 2 тыс. пациентов в год.

В 2019 году на решение проблем, связанных с онкологией, из областного бюджета направлено около 5 млрд руб. Средства предусмотрены для оплаты почти 70 тыс. госпитализаций в дневной и круглосуточный стационары, а также на оплату амбулаторной помощи. В правительстве отметили, что с начала 2019 года стоимость лечения онкобольного выросла с 51 до 67 тыс. руб. По словам директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Валерия Шелякина, в 2020 году на онкологию выделят около 7,6 млрд руб., в частности около 5 млрд руб. на лечение злокачественных новообразований в круглосуточном стационаре (на 44% больше уровня 2019 года) и 2,6 млрд руб. — в дневном стационаре.

Тема лечения онкологии в регионе обострилась после того, как в конце октября — начале ноября из онкодиспансера уволились семь опытных специалистов, включая заведующих отделениями и заместителей главного врача. Они объяснили свой шаг тем, что не согласны с кадровой политикой нового руководства. В 2018 году пост главного врача покинул Вячеслав Шаманский, который возглавлял онкодиспансер в течение 20 лет. Его место занял бывший главный онколог Тюменской области Владимир Елишев. Вскоре появилось анонимное письмо якобы сотрудников онкодиспансера, в котором они пожаловались на то, что их пациенты остались без необходимых лекарств, которые должны получать бесплатно. Тогда руководство онкодиспансера заявило, что информация не соответствует действительности. В областном минздраве “Ъ-Урал” рассказали, что в онкодиспансере штат укомплектован, а на место уволившихся сотрудников «пришли другие специалисты».

Глава общественной организации по защите прав пациентов «Здравоохранение» Максим Стародубцев выделил среди ключевых проблем в сфере онкологии — нехватку опытных кадров и давление фармацевтических организаций при выборе лекарств, которое «отражается на тактике лечения». По его мнению, тема онкологии закрытая и деликатная, однако «оснований для подозрения в неблагополучии достаточно». «С учетом скандалов и значимой политической составляющей губернатору целесообразно было бы пригласить независимую комиссию из столицы для проверки происходящего и обоснования расходов»,— добавил эксперт.

Анастасия Реутова