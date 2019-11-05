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Из свердловского онкодиспансера уволились несколько ведущих специалистов

Сразу несколько ведущих сотрудников Свердловского онкологического диспансера, профессионализм которых признан на мировом уровне, написали заявления об увольнении. Речь идет о заведующем центром амбулаторной химиотерапии Владиславе Петкау, руководителе химиотерапевтической службы Наталье Страховой и заведующей отделением противоопухолевой лекарственной терапии Ирине Булавиной, пишет Е1.ru.

Врачи предпочитают не распространяться о причинах своего решения. В онкодиспансере также не комментируют увольнение специалистов. По словам бывших сотрудников больницы, причиной увольнения могли быть профессиональные разногласия с новой администрацией. Это уже не первые увольнения из онкодиспансера. Так, в конце прошлой недели заявление по собственному желанию также написал бывший заведующий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист Андрей Швыдкий. Ранее из онкодиспансера уволились заместитель главного врача по лучевой диагностике Евгений Гребенев, заведующий гинекологическим отделением Валерий Барышников, заведующий проктологическим отделением Александр Башинджагян.

В областном минздраве “Ъ-Урал” рассказали, что заявления об увольнении подали три человека. «В 2019 года на работу в онкодиспансер пришло 24 врача и 22 ординатора. На начало 2019 года в онкодиспансере работало 267 врачей, сейчас — 291 человек. Сейчас штат укомплектован полностью. У нас прирост врачебных кадров. Люди уволились по собственному желанию. С жалобами к нам не обращались. На их места пришли другие специалисты», — рассказали в пресс-службе минздрава.

Напомним, весной этого года сотрудники онкодиспансера написали письмо, в котором рассказали, что их пациенты остались без необходимых лекарств, которые они должны получать бесплатно, а в скором времени могут лишиться также технологической помощи. Тогда руководство онкодиспансера заявило, что информация в письме не соответствует действительности.

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