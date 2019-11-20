«Евродон» может возобновить производство в первом квартале 2020 года

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым обсудил взаимодействие по вопросу возобновления производства на ГК «Евродон» (производитель индейки), сообщает пресс-служба господина Голубева. Глава донского региона договорился с господином Патрушевым о взаимодействии с департаментами министерства и Россельхозбанком.

«Надеюсь, что в первом квартале следующего года ''Евродон'' начнет функционировать»,— сказал господин Голубев. Он также выразил надежду, что в течение 2020 года группа компаний будет функционировать в полном объеме.

Напомним, в 2018 году ГК «Евродон» выпустила 45 тыс. тонн мяса индейки в убойном весе, заняв 17% рынка в натуральном выражении (259,08 тыс. т). ГК была вторым по объемам производства производителем мяса индейки в России после «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова. С декабря 2016 по апрель 2017 года на площадках «Евродона» от птичьего гриппа погибло около 1,5 млн птиц, убытки группы превысили 2,6 млрд руб. В конце 2018 года по итогам корпоративного конфликта с основателем «Евродона» Вадимом Ванеевым контроль над этим бизнесом получил основной владелец и кредитор группы — ВЭБ. После оптимизации производства банк планирует продать актив стратегическому инвестору.

Как ранее сообщал “Ъ”, Россельхозбанк достиг принципиального соглашения о покупке производителя «Евродона» у государственной корпорации ВЭБ.РФ, однако в настоящий момент сделка еще не завершена. 30 октября председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что наблюдательный совет государственной корпорации решил продать «Евродон» с дисконтом к номинальной цене долга.

О ситуации с ГК «Евродон» читайте в публикации “Ъ” «Инвесторы охладели к индейке».

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону