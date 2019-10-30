ВЭБ.РФ продаст «Евродон» Россельхозбанку

Россельхозбанк достиг принципиального соглашения о покупке производителя индейки ГК «Евродон» у государственной корпорации ВЭБ.РФ, однако в настоящий момент сделка еще не завершена. Днем 30 октября председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что наблюдательный совет государственной корпорации решил продать «Евродон» с дисконтом к номинальной цене долга.

Детальные условия и структура сделки пока обсуждаются, сообщила ТАСС пресс-служба Россельхозбанка. Банк готов рассмотреть все предложения от профильных инвесторов, интерес к приобретению «Евродона» проявили несколько профильных инвесторов. «Решение о выборе будет принято исходя из необходимости скорейшего перезапуска производства»,— рассказали в банке.

О том, что «Евродон» может отойти Россельхозбанку, “Ъ” сообщил 21 октября. ВЭБ.РФ планировал продать группу компаний за 10 млрд руб., однако потенциальные интересанты готовы были отдать за актив только вполовину меньше.

Подробнее — в материале “Ъ” «Инвесторы охладели к индейке».