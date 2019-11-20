Скульптурное изображение сельской школы

Заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург высказывает мнение о нормативном документе размером 368 страниц.

Сколько себя помню, а в профессии я полвека, все или почти все, всегда, за редким исключением, были недовольны школой. Разумеется, причины были разные, но одна из ведущих школ постоянно отставала от жизни. Руководящие партийные постановления, которые требовалось неукоснительно выполнять, фиксировали это состояние и носили соответствующее название — «Об укреплении связи школы с жизнью». Но несмотря на партийные директивы, школа, как говорят сегодняшние подростки, не догоняла.

Иначе и быть не могло, ибо школьное образование по природе своей достаточно консервативная инерционная система. В этом одновременно коренятся ее достоинства и недостатки. К примеру, наличие калькуляторов позволяет не запоминать таблицу умножения, а текстовый редактор в компьютере — не «заморачиваться» (выражение современных подростков) запоминанием правил орфографии и пунктуации. Но школа с героическим упорством требует от своих учеников, преодолевая их сопротивление, эти «архаичные» знания.

Но в последние годы бег времени ускорился невероятно. Нынче даже дошкольники работают с 3D-ручками, занимаясь прототипированием, учащиеся начальной школы с удовольствием работают с робототехникой. На дворе ХХI век — успевай поворачиваться. Все эти новшества никак не отменяют обучение математике и грамоте. Должен сказать, что пока совмещать решение традиционных и инновационных задач удавалось. Доказательством являются независимые международные рейтинги (Пиза), где наши учащиеся начальной школы опережают своих ровесников в развитых западных странах. Произошло это благодаря постепенному внедрению ФГОС. ФГОС — это федеральный государственный стандарт образования. На эту работу ушло пять лет. Казалось бы, начатую работу необходимо спокойно продолжать. Ну не тут-то было.

Внезапно на головы детей и учителей решили обрушить новый стандарт содержания образования, авторы которого не имеют ни малейшего представления ни о реальных возможностях детей, ни о тех конкретных условиях, в которых существует современная российская школа. Оставим за скобкой, какие коммерческие или иные посторонние корыстные интересы стоят за этим безграмотным путаным документом, занимающим 368 (!) станиц. Но авторы попытались, что называется, «впихнуть в него невпихуемое».

Судите сами. Начнем с условий реализации ФГОС, которые прописаны в документе. Позиция крайне опасная, поскольку документ имеет законодательную силу. Дело в том, что несоблюдение условий реализации стандарта приводит к отказу школе в выдаче лицензии на образовательную деятельность, что жестко контролируется проверяющими инстанциями, включая прокуратуру. Так, например, мне, директору, ведущему образовательную деятельность не только в обычной школе, но и на базе клиники, где лежат дети с онкологическими заболеваниями, пришлось долго доказывать, что отсутствие спортивного зала для детей, прикованных к постели, не является основанием для отказа в их обучении. В новом стандарте четко перечисляются материально-технические условия, необходимые для преподавания физической культуры:

спортивный зал;

помещения для индивидуальных и групповых тренировок;

помещения для содержания, обслуживания и ремонта спортивного оборудования;

тренажерный зал;

стадион.

В крупной московской школе все это есть. Но надо жить, как сказал поэт, «под собою не чуя страны», чтобы не иметь представления о том, что многие школы до сих пор не имеют не только помещений для ремонта спортивного оборудования, но и просто спортивных залов. Разумеется, и эти школы будут обучать детей физкультуре. Но при этом директора будут регулярно получать грозные предписания и платить штрафы за невыполнение условий реализации стандарта.

Столь же абсурдными выглядят материально-технические условия для занятий искусством:

концертный зал;

помещения для репетиций;

помещения для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов;

хоровые классы, классы, оборудованные специальными станками.

Остается лишь посочувствовать тем школам, включая сельские (а их большинство в стране), ученики которых не получат законного права ставить школьные спектакли.

Переведем дух и остановимся на перечислении фантазий, выдвигаемых авторами стандартов в качестве нормативных требований.

Гораздо опаснее выглядят требования к результатам освоения учебных предметов, которые так же четко прописаны в документе. Так, например, в результате преподавания иностранного языка в начальной школе дети должны освоить пять лексических единиц. И это при двух часах в неделю, отводимых на этот предмет.

Еще более трогательно выглядят требования к результатам предмета «Изобразительное искусство». Дети должны:

освоить модуль «Декаративно-прикладное искусство»;

овладеть графическим дизайном;

освоить модуль «Скульптура».

Модуль «Скульптура»

Предметные результаты изучения модуля «Скульптура» должны отражать сформированность умений:

применять при выполнении творческих работ свойства скульптурных художественных материалов, выразительные средства скульптуры;

различать виды скульптуры, жанры скульптуры;

особенности парковой скульптуры, особенности мемориального ансамбля в контексте современной городской среды;

создавать в соответствии с законами композиции творческие работы различными скульптурными материалами.

Модуль «Архитектура»

Предметные результаты изучения модуля «Архитектура» должны отражать сформированность умений:

создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, коллективные макеты садово-паркового пространства, плоскостные композиции из простейших форм (прямоугольников), располагая их по принципу симметрии и ритма;

различать особенности традиционного жилища народов России и находить в нем черты национального своеобразия.

Модуль «Восприятие произведений искусства»

Предметные результаты изучения модуля «Восприятие произведений искусства» должны отражать сформированность умений:

создавать в соответствии с законами композиции живописную или графическую творческую сюжетно-тематическую работу на заданную тему.

Завершает все это пиршество фантазий модуль «Азбука цифровой графики». Кому же придется заниматься столь бурным развитием детишек? Обычному учителю начальной школы, не имеющему специальной подготовки. Добавим к этому, что на изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется всего один час в неделю. Существующие санитарные нормы запрещают перегружать маленьких детей. Я не стану перегружать читателей требованиями к результату изучения других предметов в начальной школе: математики, русского языка, к знакомству с окружающим миром... Все эти требования явно нереалистичны. Вот уж воистину гладко было на бумаге, но забыли про овраги.

К чести Российской академии образования, этот новый документ у большинства моих коллег вызвал отрицательную оценку. Но академики — народ деликатный, а потому вынесли вердикт — доработать. Я же, работающий на земле, не могу позволить себе подобной деликатности. Не доработать, а сбросить в спам, дабы не искушать никого, кто имеет отношение к образованию. Между тем ретивые издательства уже дали поручения авторам учебников переработать их под новый (еще не принятый) стандарт. Грядет госзаказ, огромные тиражи новых учебников с соответствующими гонорарами. Кто не успел — тот проиграл. Рынок диктует свои законы. Дети не в счет.

Как такое возможно? Все дело в отсутствии гласности. Кто авторы нового документа? Тайна сия велика есть. Между тем человек, поставивший свою фамилию под таким фейковым документом, рискует своей репутацией. А она в научно-педагогическом сообществе по-прежнему дорогого стоит.