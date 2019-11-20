Гордума утвердила в первом чтении порядок соглашений между застройщиками и муниципалитетом

Гордума приняла в первом чтении порядок заключения соглашения между застройщиком и муниципалитетом. Документ предполагает, что застройщик может выбирать из двух вариантов: строить отдельный социальный объект за собственные средства или финансировать его строительство.

В первом случае, по условиям соглашения, застройщик обязан разработать планировку территории, провести экспертизу, а также получить разрешение на строительство и в дальнейшем передать объект в муниципальную собственность. При выборе финансовой поддержки инвестор может совершить единовременную выплату или внести 20% от стоимости проекта. После ввода объекта в эксплуатацию он выплачивает оставшуюся сумму. Основываясь на нормативах градпроектирования и стоимости места в образовательном учреждении, утвержденной приказом Минстроя России, сумма вложений рассчитывается из стоимости 1 кв. м общей площади квартиры и составляет 3951 рубль.

«В августе этого года думой были внесены существенные изменения по плотности застройки в тех или иных территориях. В частности, установлены предельные параметры по высоте и плотности застройки в зависимости от вида функциональных зон. Это соответствует генеральному плану, а также поспособствует развитию центральной части города, а периферия будет застраиваться в минимальном объеме, – отметил депутат Михаил Бесфамильный. – Регулирование не позволяло создавать социальную, транспортную и другую инфраструктуру в тот момент, когда строятся те или иные объекты. Получается, что объект построен, но городские власти не успевают подвести туда транспортное сообщение, построить различного рода социальные учреждения. Сегодняшнее решение направлено на то, чтобы отрегулировать этот процесс. К тому же если застройщик готов профинансировать строительство социальных объектов, то ему будет дана возможность изменить плотность застройки. Отношение к данному проекту неоднозначное, но он будет проработан рабочей группой с учетом мнений всех сторон».