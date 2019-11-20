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Мясокомбинат «Нейма» в Ленобласти приобрел предприниматель из Москвы

Московский предприниматель Дионисий Фомин, представляющий строительную отрасль столицы, консолидировал 100% долей в ООО «Мясокомбинат "Нейма"», расположенном в Кингисеппском районе Ленобласти. В начале ноября была достигнута договоренность о приобретении им 87% компании у экс-совладелицы актива Вероники Риш, а с 18 ноября господин Фомин стал единственным владельцем предприятия.

По данным СПАРК, доли Дионисия Фомина будут находиться в залоге у Вероники Риш до того момента, пока он не расплатится за приобретение мясокомбината. Ранее госпожа Риш владела 50% «СевЗапРесурс», занимающегося поставкой нефтепродуктов. Также она является совладелицей частного музея вееров на Каменноостровском проспекте в Петербурге.

Агропромышленное предприятие полного цикла «Нейма» было создано в 1992 году. Оно базируется в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района и специализируется на убое свиней и крупного рогатого скота, а также на производстве охлажденного мяса, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и деликатесов. В числе первых соучредителей компании, которая в настоящий момент управляет мясокомбинатом, до 2007 года, по данным СПАРК, был отец губернатора Ленобласти Юрий Дрозденко. После его смерти структура собственников предприятия несколько раз менялась.

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