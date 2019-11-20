Власти Самарской области порекомендовали частным клиникам отказаться от абортов

В Самарской области ведется работа с частными клиниками на предмет отказа от проведения абортов. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения региона Михаил Ратманов во время заседания губернской думы.

По данным областного минздрава, в нескольких частных клиниках региона уже приняли решение отказаться от проведения процедур. В ведомстве рассчитывают, что коммерческие медучреждения полностью перестанут проводить аборты в 2020 году. Услуга по-прежнему будет доступна в государственных клиниках, где перед принятием решения с женщинами проведут необходимые консультации.

Ранее министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова сообщила, что за десять месяцев текущего года рождаемость в регионе снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О том, как в некоторых регионах объявляли временный мораторий на аборты, читайте в публикации “Ъ”.