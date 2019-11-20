Прокуратура штата Нью-Йорк подала иск против Juul Labs

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск (.pdf) против американского производителя электронных сигарет Juul Labs. Компания обвиняется в том, что она избрала целевой аудиторией для своей рекламы электронных сигарет подростков, вводила потребителей в заблуждение относительно содержания никотина и давала недостоверную информацию о безопасности своей продукции.

Как отмечается в иске, выбирая для рекламы своей продукции яркие краски и молодых красивых юношей и девушек, Juul привлекала внимание подростковой аудитории, способствуя тем самым «усугублению эпидемии вейпинга среди молодежи». «Нет никаких сомнений в том, что агрессивная реклама Juul внесла значительный вклад в кризис в области здравоохранения, когда у молодых людей в штате Нью-Йорк и по всей стране развивалась зависимость от продукции этой компании,— заявила прокурор Джеймс.— Преподнося курение вейпов в ярком привлекательном виде, при этом не делая акцента на последствиях употребления никотина, входящего в состав продукции, Juul подвергает риску огромное число жителей штата Нью-Йорк».

По данным департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, 1 млн жителей штата регулярно используют электронные сигареты, из них 220 тыс. человек — это подростки в возрасте до 18 лет. Прокуратура добивается судебного запрета на деятельность Juul в этом штате до конца данного разбирательства, а также наложения штрафа на компанию в размере $5 тыс. за каждый случай нарушения закона о маркетинге и в размере $1 тыс. за каждый случай продажи продукции с нарушением соответствующих законов. Кроме того, прокуратура штата Нью-Йорк требует от Juul отчислений в компенсационный фонд, средства из которого пойдут на устранение негативных последствий деятельности компании.

Аналогичный иск в минувший понедельник подала также генеральная прокуратура штата Калифорния, а еще раньше — генпрокуратура штата Северная Каролина. Кроме того, расследование в отношении маркетинговой политики Juul ведется федеральными регуляторами, а городские власти Нью-Йорка рассматривают вопрос о возможном полном запрете продаж ароматизированных электронных сигарет.

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Алена Миклашевская