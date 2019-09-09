Регулятор США обвинил производителя вейпов Juul в некорректной рекламе

Федеральное управление США по контролю качества продуктов и медикаментов (FDA) направило крупному производителю вейпов и электронных сигарет Juul официальное предупреждение о том, что компания применяет некорректные маркетинговые приемы, характеризуя в маркировке и рекламе свои продукты как «на 99% более безопасные», «существенно безопасные», «абсолютно безопасные» по сравнению с сигаретами.

FDA заявило, что для использования таких формулировок производитель должен провести соответствующие научные исследования и представить их, чего не было сделано. Особенно регулятор отметил, что подобная реклама Juul направлена на тинейджеров, что может угрожать здоровью подрастающего поколения.

Регулятор потребовал от Juul привести свою маркетинговую политику в соответствие с правилами. В противном случае компанию могут ожидать штрафы либо изъятие с рынка товаров, маркированных или рекламируемых с нарушением закона.

Евгений Хвостик