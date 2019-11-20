В Казани трамвайный рельс разорвало из-за резкого похолодания

Движение трамваев было сегодня приостановлено в Казани из-за разорвавшегося рельса. Инцидент произошел в районе остановки «Глушко» в сторону ЖК «Солнечный город», говорится в сообщении мэрии.

Причиной разрыва рельса стал резкий перепад температуры. Согласно данным Гидрометцентра, температура в Казани сегодня утром составляла -14..-16.

Вскоре трамвайную линию удалось восстановить, а маршрут №5 возобновил движение по утвержденному графику, уточнили в мэрии.

В соцсетях появились фотографии с места ЧП. На снимках виден лопнувший сварной шов рельса. По словам очевидцев, кусок рельса в дефектном месте выдернул проезжавший трамвай.

"Ъ-Казань"