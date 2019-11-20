Петербургские парламентарии предложили ужесточить наказание за незаконные свалки

Петербургский ЗакС одобрил федеральную инициативу ужесточить наказание за организацию незаконных свалок. Законопроект разработали депутаты Надежда Тихонова, Галина Назарова и Роман Коваль.

Документ предлагает повысить штрафы за организацию стихийных свалок. В настоящее время такие нарушения, согласно ст. 247 Уголовного кодекса (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) наказываются штрафом до 300 тыс. руб. Депутаты предложили повысить его, в зависимости от размера причиненного ущерба — от 500 тыс. руб. до 5 млн руб., сообщает «Фонтанка.ру». Причем штрафы будут применять не только за нарушение правил обращения с опасными отходами, но и с коммунальными и строительными.